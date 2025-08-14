Военно-патриотический угар, в который впали российские чиновники, обусловлен страхом, а не реальной поддержкой войны, пишет The Washington Post со ссылкой на кремлевских инсайдеров.

По данным издания, у российских элит растет усталость от войны, и они желают вернуться к прежней жизни. Большинство людей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Владимиру Путину, сказал один из источников WaPo, бывший кремлевский чиновник,

«Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем нужно показывать, что они патриоты», — сказал собеседник издания.

По словам другого источника WaPo, близкого Кремлю, для некоторых представителей российских элит война — это «позор», и «они хотят, чтобы все вернулось в норму. Саммит Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, который состоится 15 августа, — это «золотая возможность» для Путина и «реальный шанс положить конец всему этому», а также успокоить представителей элит, сказал собеседник издания.

Спешно подготовленная встреча на Аляске, которая станет первым визитом Путина в США по приглашению американского президента с 2007 года, скорее всего, является лишь попыткой остановить санкции Дональда Трампа, экс-дипломат Борис Бондарев, покинувший систему МИДа после вторжения в Украину.

Точно так же в ответ на требования Трампа о прекращении огня в мае Путин начал переговоры с украинцами в Стамбуле, которые закончились ничем, напоминает Бондарев. В этот раз Путин предложил Трампу так мало, что вообще непонятно, почему американский президент согласился встретиться, удивляется он.

Ожидания от саммита невелики, соглашается источник WaPo, бывший кремлевский чиновник: «Им придется либо выдвинуть Украине ультиматум, либо уйти, не добившись практически ничего».

Источники The Guardian в Москве, знакомые с ситуацией, также полагают, что ощутимые результаты от встречи маловероятны. «Это не финальный саммит, где может быть достигнут долгосрочный мир, — сказал изданию внешнеполитический источник, участвующий в консультировании Путина, — Не было проделано достаточно подготовительной работы. Но это редкий шанс, чтобы переманить Трампа на сторону России».

По словам источников The Guardian, Путин будет требовать, чтобы Украина полностью сдала территорию Донецкой и Луганской областей, а США признали бы их аннексию. Отказываться от претензий на Херсонскую и Запорожскую области Путин не планирует, хотя и может символически вернуть Киеву небольшие участки Сумской и Харьковской области, которые сейчас контролируют ВС РФ, сказали собеседники издания.