Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн обеспокоен ситуацией в области безопасности для евреев, проживающих в Германии. Нападение террористов ХАМАС на Израиль стало переломным моментом в этой ситуации, — указал Кляйн в субботу, 23 декабря, в интервью изданиям медиагруппы Funke. «Со времен Холокоста евреи в Германии не были в такой опасности, как сегодня», — подчеркнул он.

ХАМАС, по словам уполномоченного, представляет собой «активную террористическую организацию», которая хочет убить как можно больше евреев и пользуется открытой поддержкой части общества. «Мы должны опасаться того, что рука ХАМАС дотянется до Германии», — предостерег политик.

В настоящее время в среде немецких евреев царит глубокое беспокойство. Многие родители не водят своих детей в детские сады, еврейские спортивные объединения переносят тренировки, магазины, торгующие кошерной продукцией, жалуются, что покупатели обходят их стороной. Кроме того, резко увеличилось число преступлений на почве антисемитизма. (DW)