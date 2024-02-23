Внутриполитическая борьба в США в преддверии президентских выборов в ноябре начинает отражаться на геополитической ситуации в мире. Заметим, что в ноябре граждане США будут выбирать не только президента, но также весь состав Палаты представителей, а также треть Сената.

Именно это обстоятельство усиливает остроту противостояния в Конгрессе и законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню в значительной мере завис в нижней палате после того, как его приняли в Сенате.

Главным тормозом служит Дональд Трамп, в интересах которого является непринятие этого законопроекта вообще вплоть до ноябрьских выборов. Мы не будем здесь подробно анализировать причины такого подхода Трампа и соответствующего поведения его сторонников в конгрессе, но один вывод можно сделать уже сейчас. Главные союзники США, как в Европе, так и в Азии с учетом возрастающих изоляционистских настроений на берегах Потомака начинают думать о безопасности с опорой на собственные силы.

Юбилейная 60-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла в сложнейшей и крайне тревожной обстановке, требующей быстрых и конкретных решений. Она считается самым авторитетным в мире форумом по вопросам безопасности. В этом году в ней приняли участие 180 высокопоставленных государственных представителей, в том числе главы государств и правительств почти 50 стран.

Основными темами конференции стали войны в Украине и на Ближнем Востоке, в Сомали, Судане и на Гаити, а также верховенство международного права как основа сосуществования, возможная реформа ООН и климатические изменения. К этому добавилось убийство Навального.

По всему чувствовалась возрастающая тревога, связанная с возможными трещинами в системах безопасности по всему миру, но особенно в Европе. Отражением этого стала панельная дискуссия «Звездный час Европы. Создание оборонного союза в сложных условиях».

С созданием оборонного союза в Европе довольно сложно. После Второй мировой войны безопасность и оборона континента основывалась на экономической, финансовой и военной мощи США. Это краеугольный камень военной и политической структуры НАТО. Не случайно все предыдущие попытки создать собственно европейский оборонный союз и даже европейскую военную структуру неизменно проваливались. Считалось невозможным, чтобы США отказались от своих обязательств по Североатлантическому договору и в рамках НАТО.

Однако ничто не вечно под Луной. Война в Украине и рост изоляционистских настроений в США ребром поставили вопрос о необходимости создания собственной европейской системы безопасности.

Никто не думал, что большая война в Европе покажет вопиющую неготовность государств континента к своей защите без опоры на США. Оказалось, что по большому счету ничего нет. Оборонный комплекс не производит достаточного количества вооружений и оборудования и для его реального восстановления требуется как минимум несколько лет. Армии ведущих государств континента не развернуты, склады часто либо пусты, либо оружие и боеприпасы на них не в надлежащем состоянии. Украину, которая сейчас защищает Европу последняя не в состоянии снабдить необходимым вооружением в широком смысле, и вообще идут разговоры о 2025 или даже 2026 годах. Как пелось в свое время в известной советской песне, если завтра война, если завтра в поход, но к этому Европа не готова. И если бы украинская война была единственной. Конфликт на Ближнем Востоке и даже вокруг Тайваня затрагивает Европу непосредственно. Хуситы перекрыли важнейший транспортный коридор через Красное море, а Европа с трудом собирает морские силы для противодействия иранским proxy.

Как отметил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, «В этом году мюнхенская конференция будет сосредоточена и на конфликте России и Украины и на глобальном юге».

Как пишет агентство Bloomberg, в кулуарах Мюнхенской конференции все чаще можно было услышать слова о том, что в ЕС прогнозируют дальнейшую агрессию Путина против одной из стран НАТО и готовности США отойти в сторону в прямом смысле, предоставив Европу себе самой.

В ЕС понимают, что Путин может быть окрылен так называемыми успехами в Украине, чтобы двинуть свою армию дальше на Запад. Чиновники, политики и министры обсуждали вопрос об отказе законодателей США проголосовать за помощь Украине. Они прекрасно понимают, что в будущем точно так же могут оказаться без американской поддержки, если Путин примет решение атаковать и страны ЕС. Один из участников Мюнхенской конференции так и заявил, что если в 2023 году все было четко и понятно, то сейчас все находятся в некоторой неопределенности будущего.

Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что США надо больше ориентировать на защиту со стороны Азии, чем выделять деньги на поддержку Европы. По его словам, «американское одеяло безопасности» заставило европейскую безопасность атрофироваться и поэтому страны ЕС должны попытаться сами о себе позаботиться. При этом в США прекрасно понимают, что без их ракет и систем ПВО Украине с каждым днем будет все сложнее и сложнее противостоять России.

Другой сенатор-республиканец из Небраски Питер Рикетс заявил о том, что НАТО должно установить более тесные связи с Южной Кореей и Японией, создать офис в этом регионе, чтобы противостоять Китаю, а процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе влияют на Европу и наоборот.

О беспокойстве стран-членов НАТО нынешней ситуацией пишет влиятельна британская газета The Financial Times в статье под заголовком «Почему члены НАТО бьют тревогу по поводу агрессивной позиции России». В ней цитируют анонимного представителя британской военной разведки, что «Мы живем в действительно опасные времена и находимся в точке, когда крупномасштабный конфликт стал более вероятным, чем это было в новейшей истории». Другой анонимный представитель разведки отмечает, что воинственные намерения России «все еще сохраняются», а сама Россия остается ядерной державой, хотя она вроде ослаблена войной в Украине.

Представители оборонных ведомств западных стран в последние недели выступили с беспрецедентным количеством предупреждений о возможности более широкого конфликта в Европе с более уверенной в себе и перевооруженной Россией. Ставится вопрос о подготовке к потенциальной опасности не только армии, но также общества и гражданской инфраструктуры, включая энергетику и транспорт.

Ответ на вопрос, что делать, если США прекратят помощь Украине, со ссылкой на исследование Ukraine Support Tracker, подготовленном Кильским институтом, дает агентство Bloomberg в публикации с красноречивым заголовком «ЕС придется удвоить военную помощь Украине, если США не смогут ее оказать».

Отмечается, что помощь продолжают осуществлять несколько крупных доноров, включая скандинавские страны, Германию и Великобританию, Францию, в то время как большинство прежних союзников не обещали практически ничего нового. Как сказал директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш, «Это вызов, но в конечном итоге вопрос политической воли. Страны ЕС — одни из самых богатых в мире, и до сих пор они не потратили на поддержку Украины даже 1% от своего ВВП за 2021 год».

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о том, что Украина развеяла миф о силе российской армии и продержалась 2 года при помощи союзников. Вместе с тем, он подчеркнул, что ВСУ не хватает оружия, включая дальнобойного, в том числе по причине торможения поставок, и это является одной из важнейших причин того, что сейчас на фронте очень тяжело, а украинские бойцы вынуждены отдавать свою землю оккупантам. Не хватает средств ПВО, поэтому под вражескими воздушными ударами гибнут люди, разрушается жилье и инфраструктура. И поэтому он сделал особенное ударение на необходимость получения Украиной средств ПВО.

Зеленский подчеркнул, что, если не одержать победу над Путиным в Украине, весь мир подвергнется опасности. Он призвал ужесточить санкции и перекрыть все лазейки по их обходу, конфисковать замороженные российские активы.

Зеленский подчеркнул, если Украина останется одной перед лицом российской агрессии, следующими нападению подвергнутся страны Балтии и Польша. Украинский президент заметил, что сегодня в Европе ни одно государство не готово к отражению такого нападения, в том числе с точки зрения готовности населения.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили возможные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Также украинский президент поблагодарил Алиева за реализацию проектов по восстановлению города Ирпеня в Киевской области. «Отдельно поблагодарил Ильхама Алиева за реализацию проектов по восстановлению города Ирпеня и выразил надежду на дальнейший вклад Азербайджана в экономическое восстановление Украины».

Зеленский поздравил Алиева с победой на недавних досрочных выборах президента Азербайджана. Также глава государства отметил помощь Азербайджана в обеспечении надежного функционирования энергетической системы Украины.

Отношения Украины и Азербайджана всегда были дружественными и тесными. Киев неизменно поддерживал территориальную целостность Азербайджана и никогда не признавал оккупацию, к счастью уже в прошлом, азербайджанской территории.

Война, так или иначе, закончится и без сомнения украинской победой. И это серьезно расширит горизонт взаимного экономического, торгового и политического сотрудничества. Нужно восстанавливать украинские города и села и Азербайджан ко взаимной выгоде может принять в этом самое деятельное участие.

Политическое сотрудничество Киева и Баку также будет способствовать в будущем сохранению мира на Южном Кавказе и ограничению агрессивных московских устремлений.

Конференция в Мюнхене обозначила серьезное изменение геополитической обстановки в мире. Происходит процесс переформатирования военно-политических блоков и союзов.

Европа становится более весомым игроком не только в экономической и политической сферах, но также в военной. Как сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в Давосе, экономический потенциал партнеров Украины в 25 раз превышает экономику страны-агрессора. Очень важно распорядиться этими ресурсами правильно, что позволит довести ситуацию до логического завершения.

Если Европа сделает это, то мир на континенте будет восстановлен, Украина победит, а агрессор потерпит поражение.