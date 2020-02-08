Дети и женщины массово покидают Казахстан из-за погромов

Толпы людей собрались на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и Кыргызстана после беспорядков, прошедших в казахстанском селе Масанчи. Видеозапись опубликовала в Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видна огромная очередь возле одного из пунктов пропуска. Как отмечается в сообщении, собравшиеся — представители этнического меньшинства дунгане, которые хотят покинуть страну. Этот народ проживает в Кыргызстане, Узбекистане и на юге Казахстана, в том числе в пострадавшем от беспорядков селе.

Портал 24.kg со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана сообщает, что на границе обстановка спокойная, хотя и зафиксировано увеличение пассажиропотока. «В основном это женщины и дети из Казахстана», — отметили в ведомстве.

| 2020-02-08T17:39:44+00:00 8 февраля 2020, 17:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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