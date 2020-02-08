Дети и женщины массово покидают Казахстан из-за погромов

Толпы людей собрались на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и Кыргызстана после беспорядков, прошедших в казахстанском селе Масанчи. Видеозапись опубликовала в Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видна огромная очередь возле одного из пунктов пропуска. Как отмечается в сообщении, собравшиеся — представители этнического меньшинства дунгане, которые хотят покинуть страну. Этот народ проживает в Кыргызстане, Узбекистане и на юге Казахстана, в том числе в пострадавшем от беспорядков селе.