В Россию возвращаются основательно забытые еврейские погромы. Однако при всем подобии черносотенного разгула конца XIX — начала XX веков есть определенная разница.

Тогда бытовой и государственный антисемитизм образовывали единое целое. Нечто подобное было и в СССР. Достаточно вспомнить так называемое «дело врачей» и подготовку к погрому по всей стране с расстрелами «убийц в белых халатах» не где-нибудь, а на Красной площади в Москве. Вспомним народное движение за личное участие в расстрелах и депортациях. Такими просьбами неравнодушные граждане забрасывали заявлениями и предложениями соответствующие органы власти.

Ничего удивительного в том, что государственный антисемитизм реанимировался под влиянием телевизионной пропаганды в виде ксенофобии по отношению ко всем, к кому Кремль имеет претензии.

Сначала это были либералы, американцы, которых расширили до англосаксов, с февраля прошлого года придуманные украинские нацисты и бандеровцы и еще много кто. Следовало ожидать, что наступит очередь и евреев. Вот она и наступила.

Странно, что Кремль, разворачивая кампанию ненависти и ксенофобии, не предполагал, куда она приведет и против кого может обернуться. Когда же это произошло, то какое-то время пребывал в шоке и прострации, а потом принялся быстро тушить разгорающийся пожар.

В одну реку нельзя войти дважды и в истории ничего не повторяется через годы и десятилетия. Погромы на Северном Кавказе только внешне напоминают происходившее в царской России или нацистской Германии. Реальность несколько иная, но от этого не менее сложная и в чем-то даже страшная.

Начнем с того, что так называемого еврейского вопроса на Северном Кавказе фактически нет. Горских евреев там почти не осталось. В Дербенте есть небольшая еврейская община, было немного кизлярских евреев, совсем немного евреев осталось в Махачкале. Их влияние на жизнь в Дагестане или в любой другой северокавказской республике практически ничтожна. Значит фактор фактически надуманный и привнесенный извне.

Похоже, что устроенные погромы только обряжены в антисемитскую одежду, а несут в себе совсем другой заряд и об этом в Москве предпочитают не задумываться.

Ситуация в северокавказских республиках характеризуется очень сильным социальным давлением и ростом протестных настроений. Так было еще со времен чеченских войн. И этот горючий материал никуда не делся, наоборот, его стало гораздо больше.

Вспомним события осени прошлого года, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация. Протесты против нее в Дагестане приняли такой масштаб, что ее там быстро свернули. К подобным событиям следует отнести и протесты в связи с плохим электроснабжением и т.д. Другими словами, протестовать для Северного Кавказа и Дагестана в частности дело вполне заурядное.

Второй очень важный фактор — это этнические противоречия. Как между республиками, вспомним Чечню и Ингушетию, так и между этническими группами или народами, имеющими практически всегда основу в земле- и водопользовании. Сюда можно отнести конфликт вокруг Карамана (пригород Махачкалы, на который претендуют лакцы и кумыки. — Авт.), а также земельные конфликты между кумыками и аварцами.

Все это создает подоснову для того, чтобы направить протестный потенциал в другое русло. И здесь мы переходим к вечному вопросу: cui prodest? — кому выгодно? Ответ на него и даст представление о том, что лежит в причинах антисемитских погромов, прокатившихся по Северному Кавказу. Он состоит из нескольких факторов.

Во-первых, федеральная власть своей безрассудной пропагандой против Израиля, Украины и Запада пробудила самые низменные инстинкты. Телевизионные картинки налета террористов на Израиль и ответные обстрелы Газы всегда интерпретируются по телевизору как неоправданные со стороны ЦАХАЛ, приводящие к гибели мирного населения. При этом об израильских жертвах ничего не говорится.

Во-вторых, в сложной социальной обстановке не так и трудно взвинтить атмосферу настолько, что кто-то захочет пойти с погромом то ли в аэропорт, то ли в гостиницу искать евреев, сионистов и прочих. Тут же подбрасывается мыслишка, что евреев вокруг много и от них следует избавляться. При этом погромщиков не интересует, что в самолете из Израиля были граждане Дагестана, которые летели во вражеский Израиль лечиться, а израильтян там вообще не было. Как и в приснопамятной гостинице.

Кстати, присутствует попытка подобной информационно-психологической специальной операции (ИПСО) в Украине. В некоторых пабликах много пишут, что Бучу, Ирпень и другие города сейчас срочно восстанавливают, так как туда будут поселять израильтян, которых сильно бомбит ХАМАС, а потом будет бомбить Иран.

То, что в восстановленные дома возвращаются жители украинских городов, вынужденные уехать то ли в другие области страны, то ли в соседние страны, распространителей подобных слухов не очень напрягает. Их задача лгать, а вдруг кто-то поверит и что-то останется.

К тому же важная деталь. В основе сионизма лежит идея собирания евреев именно вокруг Иерусалима, то есть нынешнего Израиля и никак их расселения в других странах. Кстати, Великобритания в 1920-х гг. предлагала создать еврейское государство на территории одной из своих колоний в Африке, но сионистские лидеры отказались.

В-третьих, северокавказские элиты почувствовали два обстоятельства. Первое. Федеральный центр не имеет достаточно средств, чтобы в прежнем объеме покупать лояльность элит. Война в Украине затянулась, стоит дорого и на нее средства находятся со все большим трудом. На регионы уже не хватает. Это порождает недовольство правящих кругов. Так встречаются два потока снизу и сверху.

Сюда же отнесем и недовольство местными гауляйтерами, назначенными Центром. Конкретно в Дагестане это относится к главе республики Сергею Меликову. Многим серьезным людям в республике его методы управления не нравятся.

Второе. Налицо ослабление федерального центра. Внешне оно пока не очень проявляется, но тем, кто правит в северокавказских республиках оно очевидно. Очень хочется, по крайней мере, удлинить веревку связи с Москвой и по возможности ограничить ее воздействие и возможности.

Правящие элиты быстро поняли, что антизападная и антисемитская политика и пропаганда образуют main stream и есть возможность в нее встроиться и получить benefits, проще говоря, плюшки. Заодно показать Москве свои возможности и силу. Если Путин решил открыть мусульманский фронт против Украины и Запада, то без главных людей на Северном Кавказе он не обойдется и ему придется с ними считаться.

Остановимся на персоналиях. Кто конкретно заинтересован в управляемой дестабилизации на Северном Кавказе.

Обратим внимание на две новости:

1.Передача кадыровцам тяжелого вооружения.

2.Создание двух новых батальонов имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского. Оба были лидерами борьбы кавказских народов против России.

Обе новости говорят о том, что Кадыров усиливается и ясно показывает Москве, что только он может навести порядок и не допустить разрастания кризиса. Причем делает это, играя на настроениях жителей региона, пытаясь выйти на поле регионального патриотизма. Пока же он демонстрирует твердую руку и всеми карами угрожает потенциальным погромщикам.

Еще один очень важный редко упоминаемый аспект. Большая часть воинства Кадырова — это формально подразделения Росгвардии. Усиление чеченского владыки ведет к усилению позиций командующего Росгвардией Виктора Золотова — генерала, первого заместителя министра ВД России, главнокомандующего внутренними войсками МВД России. Кадыров, кроме прямого подчинения Путину, зависим от Золотова

Погромы на Северном Кавказе вызвали шок у российского руководства. Хотя в администрации президента демонстрируют уверенность и устойчивость, сливая об этом информацию в оппозиционную и зарубежную прессу, на самом деле чиновники в ней серьезно озаботились.

Там сидят опытные люди и прекрасно понимают всю опасность подобных действий вроде бы патриотичных боевиков. Из-за войны страна переполнена оружием и нет никакой гарантии, что, во-первых, подобные погромы не перекинутся на собственно российскую территорию. Во-вторых, если такое произойдет, то нет уверенности, что погромщики ограничатся пещерным антисемитизмом и антизападными кричалками. Ведь могут повернуть и в совершенно другую сторону.

И тогда станет очевидным, что если от мирных протестов можно прикрыться росгвардейцами, то от погромов они не спасут, а сами в них примут участие. И с удовольствием.

Черный лебедь погромов прилетел, и он в одиночестве не останется.