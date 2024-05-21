Катастрофа и гибель ряда иранских высших должностных лиц, в том числе и президента Эбрахима Раиси вызвала целый шквал конспирологических версий. Разбирать их особого смысла нет, хотя в России изощряются вовсю насчет происков американских спецслужб, израильского МАССАД и даже Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мы же оставим пережевывать эту информационную жвачку российским пропагандистам всех рангов.

Нам представляется, что с произошедшей катастрофой все гораздо проще. Состояние иранского воздушного флота, как военного, так и гражданского довольно плачевное. Ничего удивительного в этом нет, так как страна находится под санкциями и не может приобретать западные самолеты и запасные части к ним.

В крупной немецкой газете Bild известный специалист по анализу данных и военный эксперт Юлиан Репке высказал предположение, что разбившийся вертолет президента Ирана был непригоден к полету.

Репке, который сам пилотирует небольшие самолеты и разбирается в авиации и технике, написал, что иранский президент летел в американском вертолете Bell 212, построенном в далекие 1990-е годы, а разработали подобную технику еще в 1960-х. По данным Репке, это воздушное судно было непригодно для полета в сложных метеорологических условиях.

«Раиси летел на Bell 212 в погодных условиях, явно неподходящих под правила визуальных полетов. Это просто самоубийство… Данный вертолет был непригоден для полетов в сложных метеорологических условиях».

Все это оставляет возможность для любой интерпретации событий вплоть до заговора иранских военных, подсунувших президенту непригодный вертолет или простой халатности в виде плохой подготовки техники. В конце концов, нельзя исключать банальный человеческий фактор в виде ошибки пилотов в сложных метеоусловиях. Непригодность вертолета стало дополнительным ухудшающим фактором. Ведь два других вертолета с другими чиновниками нормально долетели, навряд ли их техническое состояние было лучшим.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян делает некоторую проекцию на Россию. Он отмечает, что российская авиация входит в состояние, подобное иранскому. Аналогичная авиакатастрофа, по его мнению, может произойти в любой момент в России, так как вторжение в Украину обернулось санкциями против российской авиации.

«Тут возникает явная проекция на Россию: у нас та же история, и наша авиация приближается к состоянию иранской, причем быстро, так как система воздушного транспорта и расстояния существенно больше».

Сейчас не столь важно, по какой причине произошла катастрофа, с этим разберутся, если власти захотят, специалисты. Нас гораздо больше занимают политические и связанные с ними последствия гибели Раиси.

После гибели президента Ирана временно исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Мохаммад Мохбер. Его кандидатуру уже одобрил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В прошлом Мохбер был офицером Корпуса стражей исламской революции. Эта должность давала ему возможность контролировать активы Исламской Республики. Сейчас в качестве временного президента Мохбер будет входить в состав совета из трех человек, наряду со спикером парламента и главой судебной власти.

Стоит отметить, что именно Мохбер представлял Иран в недавних зарубежных поездках, в том числе в Китай и Россию. В частности, в октябре 2022 года Мохбер в составе иранской делегации приезжал в Москву и вел переговоры о поставках ракет и дронов. Результатом переговоров стало соглашение Ирана и России о крупных поставках дронов-камикадзе, которые российская армия стала активно использовать для атак на украинские города. Кроме того, Тегеран и Москва вели переговоры о поставках баллистических ракет.

Как и Раиси Мохбер является очень близким к рахбару Хаменеи человеком. В прошлом Мохбер руководил несколькими телекоммуникационными компаниями, банком, был заместителем губернатора провинции Хузестан.

Большая часть деятельности Мохбера связана с фондом Setad, который был создан якобы для продажи недвижимости эмигрантов, которые покинули страну после революции, за что попал под американские санкции. Спустя многие годы после революции фонд Setad стал бизнес-империей, подконтрольной верховному лидеру Ирана с оборотом около $95 млрд. Фонд конфисковал у эмигрантов тысячи объектов недвижимости, а рахбар Хаменеи провел законы, которые защитили активы Setad и сделали фонд фактически монополистом в деле изъятия собственности от имени высшего руководителя.

Гибель Раиси существенно меняет внутриполитические расклады в Иране. Он был представителем влиятельного мешхедского клана, который противостоял желанию Хаменеи передать власть своему сыну Моджтабе.

Как пишет газета Politico, смерть Раиси укрепит веру среди многих иранцев и наблюдателей за Ираном в то, что собственный сын Хаменеи, Моджтаба, станет лидером в гонке за преемником своего отца. По мнению старшего научного сотрудника Вашингтонского фонда защиты демократии Бехнама бен Талеблу, «Раиси представляет собой более молодую версию иранской революционной элиты — гораздо менее компетентную, но гораздо более ревностную. Именно таких людей Хаменеи хочет видеть у руля — смерть Раиси сужает процесс выбора его преемника, а собственный сын Хаменеи является одним из потенциальных кандидатов».

Есть и другие претенденты на должность президента среди консерваторов, к которым принадлежал Раиси. Это Мухаммед Багер Галибаф, который баллотировался в президенты в 2017 и 2021 годах, и является тяжеловесом в этой фракции. Также есть не менее сильный мэр Тегерана Алиреза Закани.

В сегодняшних условиях навряд ли есть шансы у умеренных реформаторов, среди которых следует отметить бывшего главу МИД Мухаммеда Джавада Зарифа. Он был одним из авторов ядерной сделки 2015 года с США. Менее популярным, но не менее влиятельным среди умеренных, является бывший спикер парламента Али Лариджани, которого не допустили до выборов 2021 года. Очень вероятно, что и до выборов нового президента кандидатов умеренных не допустят.

Есть еще одна сила, имеющая виды на президентский пост. Это Корпус стражей исламской революции (КСИР). Его руководители противостоят всем кланам и группировкам в элите и давно рвутся к власти. Так или иначе, но свое слово они скажут.

Если говорить о внешней политике, то наибольший шок от гибели Раиси испытали в Москве.

В авиакатастрофе вертолета с президентом в Иране погибли ключевые фигуры партнерства России и Ирана, включая представителей тесного военного сотрудничества. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян был одновременно человеком подразделения КСИР, которое отвечало за операции за рубежом.

Комментируя московскую растерянность эксперт по Ближнему Востоку и Ирану, журналист Юлия Юзик отмечает, что погибший глава МИД был не просто дипломатом, он был оперативником КСИР, и военное сотрудничество с Россией не могло проходить без его прямого участия. Президент Раиси — представитель клана, который имеет давние отношения с Россией. Ввиду стечения обстоятельств обе эти силы в Иране действовали рука об руку с интересами Москвы.

«Именно поэтому в Кремле испытали такой шок, отправив спасателей МЧС на место крушения и собрав экстренное заседание Путина с правительством. На кону стоит слишком многое: газовый хаб с участием Ирана и Турции, коридор Север — Юг, транзиты, обходы санкций, военное сотрудничество. Случившееся — удар еще и по позициям России, лишение ее серьезного союзника». Отметим, что в России продолжаются стихийные бедствия. Якутию буквально заливает, а таежные пожары охватывают все большую территорию. И в таких условиях Москва отправляет самолеты со спасателями в Иран, а своих граждан бросает на произвол судьбы. Ими просто некому заниматься.

Кремлю есть, о чем беспокоиться. В течение ближайших двух месяцев ожидается подготовка к новым выборам. В результате их придет другой человек и может начать менять внешнюю политику Ирана для большего баланса в отношении Запада. Консерваторы бывают очень разными.

Владимир Путин уже назвал гибель Раиси «огромной трагедией», а погибшего президента — Раиси «настоящим другом России». По словам Путина, Раиси внес «неоценимый вклад» в отношения стран и «приложил большие усилия, чтобы вывести их на уровень стратегического партнерства».

Раиси в Иране не любили. Он был известен как человек, подписавший тысячи смертных приговоров, и сам участвовал в их исполнении. И заслужил за это прозвище «тегеранский мясник». Когда стало известно о его гибели, то в разных концах столицы были видны салюты. Люди откровенно радовались.

Тем не менее, не следует ожидать каких-либо существенных изменений внутри страны. Система достаточно устойчива к подобным толчкам.

В ближайшие два месяца будет идти перегруппировка внутри кланов и группировок. Рахбар Хаменеи в солидном возрасте и часто болеет. Ему предстоит сделать все, чтобы не дать вырваться наружу наиболее острым противоречиям в борьбе кланов и группировок. Сделать это будет очень непросто.

Сторонники жесткой линии, к которым принадлежал Раиси, настаивали на дальнейшем ужесточении режима как внутри страны, так и вне ее. Этот курс пагубно отразился на иранской экономике, и усиливает социальное напряжение. Оно может вылиться в день выборов или после публикации их результатов.

Так или иначе, но черный лебедь прилетел в Иран и стабильности в стране и регионе не прибавилось.