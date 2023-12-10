Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Аргентину, где в ближайшее время пройдет церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечалось, что поездка Зеленского в Аргентину — его первое путешествие в Южную Америку. До этого украинский лидер разговаривал с Милеем по телефону, и тот предложил ему провести в Аргентине конференцию по вопросам мирного урегулирования конфликта в Украине. Зеленский согласился посетить страну и присутствовать на инаугурации нового президента.

Россию на церемонии будет представлять посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.