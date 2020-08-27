Депутат считает, что запрет на свадьбы не влияет на демографический процесс

В связи с пандемией коронавируса в Азербайджане запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе, справлять свадьбы, и порой звучат мнения о том, что запрет свадеб негативно отразится на росте населения.

Ситуация не такая критическая, сказал в четверг Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, комментируя этот вопрос.

«Во-первых, вступать в брак, выходить замуж и жениться никто не запрещает. Правила карантина всего лишь запрещают проведение свадеб с участием большого количества людей. Но следует учесть, что в период карантина заключается немало браков. С другой стороны, демографической проблемы нет. Необходимо учитывать , какой процент составляют дети, рожденные в первый год создания семьи, от общего числа родившихся детей. Есть, много семей, в которых родился второй, третий ребенок. То есть, подсчет рожденных детей ведется не только по молодым семьям. Дети также рождаются в уже состоявшихся семьях. Но можно согласиться с тем, что если пандемия будет продолжаться долго, то это может повлиять на демографические процессы. Но повторюсь, что дети рождаются не только в первый год после свадьбы. В Азербайджане столько семей, в которых продолжают рождаться дети».