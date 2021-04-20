Депортировать нельзя оставить. В Москве не знают где поставить запятую

В последнее время заявления московских чиновников вызывают ощущение какой-то несогласованности и даже хаоса. В быту это называется, когда левая рука не знает что делает правая и наоборот.

Из-за пандемии коронавируса из России уехало много мигрантов и ощущается острый дефицит рабочей силы. Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что уехало более 1,5 млн. мигрантов. Это негативно отразилось на строительном секторе.

В газете «Коммерсант» директор по развитию московской компании «Альянс-Строй», которая занимается строительством и ремонтом в коммерческих помещениях, Александр Лучинкин отметил, что с трудом находит рабочих. «Когда началась пандемия, много людей уехало из России. После того как где-то границы вновь открылись, люди все равно остались дома и сюда не вернулись: начинаешь искать рабочих, а их нет. Те, кто остался, подняли цену в среднем на 40%».

И это относится не только к строительному сектору. Очень много такой неквалифицированной и малооплачиваемой работы, по российским меркам, которую местные не хотят выполнять, тем более за очень низкую зарплату. К тому же гражданин России готов работать только 40 часов в неделю, как предусмотрено законом. За сверхурочные требует соответствующей оплаты. Мигранты, особенно из Центральной Азии, готовы практически на любые условия, что очень выгодно их нанимателям.

В таких условиях логично предположить, что российская власть должна предпринять необходимые усилия в виде снятия бюрократических барьеров, чтобы создать для мигрантов привлекательные условия и попытаться таким образом вернуть уехавших.

Однако в действиях российских властей сложно искать логику. Тем более, когда единой политики нет, и каждое ведомство воротит что-то свое.

Минстрой предлагает при дефиците рабочих завозить их за счет нанимателя. И девелоперы согласны, но у чиновников из МВД совершенно другие представления.

Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, страны СНГ должны до середины июня забрать своих граждан, незаконно находящихся в России, иначе их выдворят в принудительном порядке. При этом, «Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет». Другими словами, в черные списки их заносить не будут и в дальнейшем они смогут вернуться в Россию. Так зачем их вообще забирать и депортировать.

В государствах Центральной Азии очень озаботились таким предупреждением и даже угрозой. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости Узбекистана обратилось к нелегальным мигрантам, чтобы они урегулировали свой статус. Министерство труда Таджикистана также призвало соотечественников в России «привести все свои документы в порядок».

Призывать легко, сделать это в российских условиях довольно сложно.

Во-первых, комплект документов для легализации стоит не меньше 25-30 тыс. рублей, а во многих случаях гораздо больше. Не у всех мигрантов есть финансовые возможности приобрести их.

Во-вторых, заполнение документов требует серьезных усилий и свободного владения не просто русским языком, но и бюрократическим навоязом. Известен случай, когда мигранту вернули пакет документов, так как он написал РФ, вместо Российская Федерация. И снова плати 25 тыс. рублей за новый пакет и становись в очередь на подачу документов в миграционную службу. Никакой помощи нет, а за даже незначительную справку коммерческие структуры требуют минимум 5 тыс. рублей. И это далеко не все препоны, выстроенные в коррупционных целях. Вот и урегулируй свой статус, как призывают и угрожают.

В-третьих, нелегальных мигрантов охотнее берут на работу, так как они совершенно бесправны. На них не распространяются правила и нормы и платят им гораздо меньше. Так что еще неизвестно найдет ли себе работу легальный мигрант в таких условиях. Получается, что истошный крик о дефиците рабочих не в последнюю очередь носит искусственный характер и связан с длинной коррупционной цепочкой от миграционных служб, до нанимателей.

Проблему мигрантов вполне можно решить цивилизованным способом, как это происходит с украинскими и белорусскими мигрантами в европейских странах.

Какой-то период нелегальная миграция там процветала из-за сложного законодательства. Чтобы нанять мигранта в европейской стране и тем самым легализовать его статус предприниматель должен был доказать, что на вакантное место не может найти местного. Если такое получалось, то легализация проходила достаточно быстро и спокойно. Тем не менее, это требование многих заставляло нанимать нелегалов.

Положение кардинально изменилось после того, как был введен безвизовый режим для граждан Украины, как и Молдовы, и существенно упрощены правила легализации. Заодно сильно увеличились штрафы для предпринимателей на наем нелегалов. За достаточно короткое время большинство украинских мигрантов легализовались в европейских странах, в первую очередь на востоке континента и в Германии. Проблема сама собой разрешилась.

Отметим, что количество украинских мигрантов в России после мер европейских стран уменьшилось почти в 10 раз и понятно почему. В Европе при всех проблемах нет такой коррупции, и правила четко соблюдаются. Да и уровень оплаты гораздо выше. В некоторых странах после некоторого периода легального пребывания можно получить бессрочный вид на жительство или даже гражданство.

С обострением украинско-российских отношений вообще пребывание украинских граждан в России может быть чревато. В любой момент могут объявить членом Правого сектора или агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Доказывай потом, что все это не так. Очень может быть, что и граждане Молдовы скоро окажутся в подобном положении по мере дальнейшего разворота политического курса Кишинева в сторону Европы.

Чем же было вызвано внезапное заявление заместителя министра Горового?

Аппаратная несогласованность выглядит достаточно простым объяснением, но, конечно, неполным. Просто так такие заявления не делаются и даже если что-то не согласованно, то не последовало опровержение. Значит, разрешение на достаточно высоком уровне было дано.

В политической плоскости все представляется своего рода шантажом, чтобы сделать государства СНГ более податливыми. В последнее время они как-то стали отбиваться от российского построения. Тот же Азербайджан проявил такую самостоятельность осенью прошлого года, что Москва не сразу оценила ситуацию вокруг Карабаха. Самое главное, что процесс продолжается, и нет реального рычага заставить Баку отступить от проводимой политики. Остаются мигранты. Кстати, в Москве официально не отреагировали на осколки ракеты от «Искандера», о которых говорил президент Алиев, но не пропустили и запомнили. Так что в Баку должны быть готовы к дальнейшим выпадам.

От государств Центральной Азии в Москве ждут некоторого дистанцирования от Турции, Ирана и, самое главное, Китая. И угроза с мигрантами есть пробный шар для дальнейшего сплочения вокруг Москвы.

Представляется, что в значительной части угрозы Горового в полном объеме выполнены не будут. Возможны демонстративные депортации, но не более того. По очень простой причине.

Российская власть вообще не знает точно, сколько нелегальных мигрантов находится на ее территории. У нее просто нет денег и технических возможностей, чтобы всех их депортировать. При всем желании.