Власти ФРГ планируют ужесточить законодательство о пребывании в стране иностранцев, упростив процедуру депортации за одобрение террористических актов в социальных сетях.

Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на проект документа министерства внутренних дел страны.

Согласно документу, в миграционное законодательство ФРГ вносятся поправки, которые упрощают процедуру депортации иностранцев, одобряющих совершение таких преступлений. Чтобы обосновать необходимость депортации, будет достаточно одного подобного эпизода. Наличие соответствующего судебного приговора не станет обязательным для высылки из страны, поскольку условия для депортации будут считаться выполненными уже при установлении правоохранительными органами факта правонарушения.