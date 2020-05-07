День Победы с непонятной ленточкой на груди

9 мая в Азербайджане, как и во всем мире будут отмечать 75-ю годовщину Победы над фашистской Германией. Правда, в Европе отмечают эту дату 8-го, но сейчас речь не об этом.

Считаю, что Азербайджан внес в эту победу больше, чем иные европейские, да и не только, страны, и правильно, что и после восстановления своей независимости в нашей стране 9 мая остался красной датой в календаре.

Напомню лишь некоторые, давно всем известные факты: при общей численности населения в 3,4 млн. человек (по состоянию на 1941 год) от Азербайджана на фронт были призваны 681 тыс. человек, в том числе 10 тыс. женщин. 300 тыс. из них погибли на полях сражений.

В годы войны азербайджанские нефтяники производили до 80% топлива всей страны. В первый год войны отправили на фронт 23,5 млн. тонн нефти. Всего же на военные нужды в период Великой Отечественной войны было отправлено 75 млн. тонн нефти. Маршал Советского Союза Георгий Жуков отмечал: «Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом».

Для меня в свое время из официальных советских праздников именно 9 мая казался самым светлым. Потому, что эта война в свое время затронула практически каждую семью, за этой победой стояли человеческие судьбы. И я в детстве «с гордостью» надевал отцовские ордена и медали и маршировал по квартире. В этот день, каждый год у нас дома обязательно накрывался стол, и мы в семейном кругу отмечали День победы.

Но, к сожалению, в последние годы День Победы стал в России своего рода орудием пропаганды. За последние десять лет этот день превратился в крупнейшую идеологическую опору государства. Автомобили украшаются георгиевскими лентами и надписями «Можем повторить». Что же они хотят повторить? Хотят положить головы еще 30 миллионов людей? Оригинальный и своеобразный ответ на стихотворение Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?

Даже в последние месяцы, когда весь мир парализовал коронавирус, когда миллионы людей во всех странах, в том числе в России, остались без работы и соответственно без хлеба насущного и думают о завтрашнем дне, руководство нашего северного соседа «радует» народ новостями о том, что парад все-таки состоится, правда в сентябре, и что 9 мая они увидят самолеты над Москвой. Сомневаюсь, что в Москве есть хоть один человек, который на фоне происходящего приходит в радостное настроение от этих сообщений.

Напомним, что даже в СССР, в стране, которая и победила в той войне, 9 мая военные парады не проводились. В тот период Парад Победы состоялся лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы.

Уже который год по городам бывшего Союза, да всего мира шагает т.н. «Бессмертный полк». Дошагал он и до Азербайджана. Официально это международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Может когда-то акции «Бессмертного полка» и были спонтанными, хотя и это не факт, но сейчас они стали инструментом кремлевской пропаганды того же порядка, что и георгиевская лента.

О георгиевской ленте вообще надо поговорить отдельно. Какое отношение она имеет ко дню победы? С 2005 года в России перед 9 мая активно раздаётся оранжево-чёрная Георгиевская ленточка в качестве символа Победы в ВОВ.

На самом деле Георгиевская ленточка к Победе никакого отношения не имеет. Почему спросите Вы? Итак, немного истории. Георгиевская лента в качестве награды была учреждена в 1769 году. Тогда её расцветка описывалась как «черно-жёлтая» — цветов пороха и огня, «символ славы русского оружия», и ничего больше — откровенная имперская акция.

Она была также дополнением к Георгиевскому кресту, ордену св. Георгия и Георгиевской медали. С 1913 года её расцветка чёрно-оранжевая.

В Красной армии никакой Георгиевской ленты быть не могло. В декабре 1917 года все награды Российской империи в Советской России были упразднены и их ношение не соответствовало уставу.

Та лента, которая прилагается к советскому ордену Славы и медали «За победу над Германией», действительно имеет схожую расцветку. Да вот только называется она не Георгиевской, а Гвардейской.

Кто в действительности воевал с Георгиевской лентой в 1941-1945 гг.? Например, Русская освободительная армия Власова, воевавшая на стороне Гитлера. Вот высшая награда РОА.

Неотъемлемым атрибутом участников оккупации Крыма тоже была георгиевская лента.

Правда, коронавирус в этом году помешал этому т.н. полку пройти маршем по улицам Баку. Но он не сдается. Как сообщили в координационном центре шествия «Бессмертный полк» в Азербайджане по окончании карантина с правительством Азербайджана будет обсуждаться новая возможная дата проведения акции. Также было сообщено, что в настоящее время в Баку продолжается акция «Георгиевская ленточка». Каждый желающий сможет получить свою ленточку вплоть до 9 мая.

Не знаю, пойдет ли кто-то за этой «ленточкой», но если таковые найдутся, то пусть подумают, что они на себя нацепили, и какое отношение все это имеет к памяти сложивших головы на войне и вернувшихся живыми героев. Надеюсь наши соотечественники не станут орудием в чужих пропагандистских играх.

А мы, я уверен, без подсказок извне, достойно отметим годовщину победы над фашизмом, как и делали это в предыдущие 75 лет.