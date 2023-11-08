В Баку в связи с Днем Победы началось шествие военнослужащих.

Как сообщает АПА, до шествия, организованного в сопровождении военного оркестра, минутой молчания была почтена память шехидов. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, шествия проходят по нескольким маршрутам:

первый маршрут-Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюльбюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтяников, площадь Азадлыг, торговый центр «Амай»,

второй маршрут-Аллея шехидов, комплекс «Пламенные башни», метро «Ичеришехер», Крепостные ворота, Азербайджанский государственный кукольный театр, круг «Азнефть», статуя «Бахрам Гур»,

третий маршрут-парк Г.Мусабекова, улица Абдуррагим бека Хагвердиева, проспект Гусейна Джавида, парк Гусейна Джавида, Парламентский проспект, Аллея шехидов,

четвертый маршрут-спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар», улица Самеда Вургуна, парк Офицеров, Бакинский государственный цирк, Дворец Гейдара Алиева, памятник И.Насими, проспект Нефтяников.

Кроме того, в городах Гянджа, Барда, Физули, Лачин и Зангиланском районе по заранее определенным маршрутам также проводятся шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.