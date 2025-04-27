В городах Казахстана не разрешили проводить на 9 мая шествия, аналогичные российскому «Бессмертному полку», сообщает «Настоящее время». В том числе согласовать мероприятие отказался акимат Алматы — крупнейшего города страны. А в Павлодаре и Петропавловске, где велика доля русскоязычного населения, власти предложили перенести акцию в интернет и разместить фотографии фронтовиков на специальных LED-экранах. Официальная причина — отсутствие свободных площадок. Любые попытки обойти запрет будут расцениваться как несанкционированный митинг и могут повлечь задержания, штрафы или арест, предупреждают чиновники.

На этом фоне общественники, которые хотели провести демонстрацию в Алматы, записали обращение к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву с флагом СССР. «Мы, наследники победителей, желаем проведения шествия «Бессмертный полк», аналог которого называется в Казахстане «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям»), по улицам Алматы в день великой победы 9 мая… Мы обращаемся к президенту и ко всем властям на местах для того, чтобы нам разрешили проявить эти патриотические чувства», — отмечают авторы видео. Они называют чиновников акимата «антисоветчиками» и предупреждают, что акция состоится, даже если ее не согласуют.

В Талдыкоргане, Кызылорде, Туркестане, Уральске, Атырау и Костанае шествие на 80-летие победы проводить не планируют. Аналогичная ситуация в столице Казахстана. Аким Астаны Женис Касымбек заявил на вопрос Orda, что впервые слышит о том, что кто-то собирается организовывать «Бессмертный полк», и напомнил, что 7 мая, после многолетней паузы, в городе состоится военный парад с авиашоу. Между тем в Петропавловске появились люди, называющие себя «волонтерами», которые рекрутируют казахстанцев для участия в демонстрации за российские рубли.

Последний раз шествие «Бессмертного полка» в казахстанских городах проводилось в 2019 году. Затем два года публичных мероприятий не было из-за пандемии коронавируса. А после вторжения России в Украину в 2022 году акцию заменили на похожую под названием «Поклонимся героям» с альтернативной георгиевским ленточкам национальной символикой. Несмотря на это, демонстрация выглядела практически так же — как проход колонны с флагами времен Второй мировой войны и портретами ветеранов-казахстанцев. В 2023 и 2024 годах власти отменили шествие, сославшись на «неспокойную обстановку в мире», вероятность провокаций и тяжелую паводковую ситуацию в стране.

Жители Казахстана говорят, что отношение к акциям, берущим начало из современной России, изменилось именно из-за вторжения в Украину. «Война, безусловно влияет и демонстрирует, как порой могут использоваться пропагандистские нарративы. Когда для концепта необходимости повторения каких-то событий, реванша и так далее, можно использовать напоминание о некоем доблестном пути наших предков», — поясняет гражданский активист из Алматы Альнур Ильяшев.

Опрошенные Orda политологи также связывают изменения с попыткой Казахстана дистанцироваться от ассоциаций с войной в Украине, особенно с учетом того, что в России на «Бессмертный полк» теперь приносят портреты «героев СВО». (moscowtimes.ru)