В Азербайджане 8 ноября отмечается День Победы в 44-дневной войне, ознаменовавшей восстановление территориальной целостности республики.

С первых же часов успешной контрнаступательной операции, начавшейся 27 сентября, азербайджанская армия прорвала укрепленную оборонительную линию ВС Армении и освободила ряд оккупированных сел в Физулинском и Джебраильском районах республики, а также стратегические высоты, в том числе, вершину Муров в хребте Муровдаг.

Все 44 дня войны азербайджанская армия не прекращала наступление, освобождая земли, находившиеся под оккупацией Армении на протяжении десятков лет.

4 октября был освобожден город Джебраил, а к 9 октября деоккупированы села в Джебраильском, Физулинском, Тертерском, Ходжавендском районах, в том числе, поселок Гадрут.

17 октября от оккупации Армении был освобожден город Физули, а через день, 18 октября флаг Азербайджана был водружен над знаменитым Худаферинским мостом.

К 19-20 октября был деоккупирован ряд населенных пунктов в Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Зангиланском районах, в том числе город Зангилан.

С освобождением 22 октября поселка Агбенд Зангиланского района Азербайджан обеспечил полный контроль над государственной границей с Ираном.

21-26 октября 2020 годы были освобождены населенные пункты в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском, Губадлинском районах, и город Губадлы. Это позволило азербайджанской армии взять под контроль главную магистральную дорогу, которая соединяла Армению с сепаратистами в Карабахе.

28 октября-7 ноября были деоккупированы села в Зангиланском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Ходжалинском, Ходжавендском районах.

Венцом успехов азербайджанской армии стало освобождение 8 ноября 2020 года города Шуша.

Историческая Шушинская операция полностью сломила силу сопротивления и моральный дух ВС Армении, вынудив Ереван к капитуляции.

9 ноября Азербайджанская армия освободила ряд сел в Физулинском, Ходжалинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском и Лачинском районах.

С начала операции 27 сентября и до 9 ноября 2020 года азербайджанская армия освободила от армянской оккупации 5 городов, 4 поселка и свыше 286 сел.

10 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали Заявление о полном прекращении огня и всех военных операций в Карабахе.

Согласно Заявлению, 20 ноября Азербайджану был возвращен Агдамский район – тем самым, от оккупации были освобождены 73 процента района, в том числе город Агдам.

25 ноября Азербайджану был возвращен Кяльбаджарский район — от оккупации было освобождено 147 населенных пунктов, включая город Кяльбаджар.

1 декабря Азербайджану был возвращен Лачинский район.

Торжественный Парад Победы 10 декабря 2020 года в Баку ознаменовал собой не только триумф народа-победителя, но и стал грозным предостережением всем тем, кто зарится на земли Азербайджана, и их покровителям.

Последний этап войны за Карабах — антитеррористические мероприятия начался 19 сентября 2023 года и длился сутки. Многолетнее противостояние завершилось за небольшое количество часов из-за радикального преобладания вооруженных сил Азербайджана над военными группировками сепаратистов. Последним не оставалось ничего другого, кроме как капитулировать. 20 сентября 2023 года аппарат т.н. президента Нагорного Карабаха заявил, что при посредничестве командования российских миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий и разоружении т.н. Армии обороны Нагорного Карабаха. А президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.

15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди.