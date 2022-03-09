Международное рейтинговое агентство Fitch 8 марта понизило кредитный рейтинг России с В до С – то есть до преддефолтного состояния. Об этом говорится на сайте агентства.

«Рейтинг С отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта», – сказано в сообщении.

В релизе говорится, что в предыдущий раз агентство снизило кредитный рейтинг РФ 2 марта. Однако произошедшее после этого еще больше подорвало способность России обслуживать свой госдолг, отмечают аналитики Fitch.

В частности, они упоминают указ президента РФ Владимира Путина от 5 марта, которым он разрешил выплачивать в рублях валютные долги перед «недружественными» странами.

Российская экономика обваливается из-за западных санкций, введенных против страны за вторжение в Украину. Об угрозе дефолта 2 марта заявили аналитики финансовой компании JP Morgan.

6 марта кредитный рейтинг России снизило агентство Moody’s (с В3 до Са). По версии этого агентства, РФ находится в шаге от дефолта.

Эксперт Morgan Stanley в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран Саймон Вейвер сказал в комментарии Bloomberg 7 марта, что дефолт в РФ может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам российского правительства по долларовым облигациям 2023-го и 2043 года.

В Morgan Stanley считают дефолт «наиболее вероятным сценарием» для РФ, сказал он. По словам Вейвера, в случае дефолта «вряд ли ситуация будет обычной». Он заявил, что в таком случае «самым подходящим может быть сравнение с Венесуэлой»./gordonua.com/