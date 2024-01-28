Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявляет о сильной зависимости экономики Армении от России

в торговле и энергетике, передает в воскресенье Trend.

Агентство не ожидает значимой диверсификации от России в ближайшем будущем, при этом отмечая, что отношения Еревана в Москвы остаются напряженными.

«Армения продолжает применять западные санкции, направленные против российских предприятий в банковском секторе. Тем не менее, экспорт товаров в Россию увеличился почти на 300 процентов с 2021 года, а на долю России за первые три квартала 2023 года пришлось 51 процент экспорта и 30 процентов импорта Армении»,- говорится в отчете Fitch.

Кроме того, рейтинговое агентство предупреждает о геополитических рисках на Южном Кавказе.

После событий сентября 2023 года Армения пытается заключить мирное соглашение с Азербайджаном, пишут аналитики Fitch.

«По нашему мнению, геополитические риски сохраняются, поскольку между двумя странами остается несколько спорных вопросов, включая открытые сухопутного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном, которое пройдет через территорию Армении, и демаркацию границы на некоторых участках»,- говорится в отчете.

Эксперты Fitch также поделились некоторыми пессимистичными прогнозами касательно экономических показателей Армении.

«Существует высокая (хотя и снижающаяся) доля государственного долга, выраженного в иностранной валюте, относительно слабое внешнее финансирование и высокая долларизация финансового сектора.

Дефицит бюджета временно увеличится до 4,5 процента в 2024 году.

Ожидания Fitch относительно более слабого драма приведут к повышению инфляции в 2024-2025 годах, составив в среднем 3,9 процента»,- говорится в отчете.