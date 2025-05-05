Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде сообщил о состоявшемся 17 апреля испытании новой твердотопливной баллистической ракеты Qassem Basir.

Телеканалу IRIB 2 Насирзаде рассказал, что новая ракета с дальностью полета 1,2 тыс. км будет обладать лучшей маневренностью в сравнении с предыдущими, будет «неуязвима для таких систем ПВО, как THAAD и Patriot», которые есть у Израиля.

Насирзаде также предупредил США, что «если на нас нападут или навяжут нам войну, мы мощно ответим».

«Мы атакуем их интересы и их базы, и в этом отношении мы не будем колебаться или учитывать какие-либо ограничения. (…) Мы не враги соседним странам, они наши братья, нашими целями на их территории станут американские базы», — подчеркнул глава иранского военного ведомства.

Насирзаде отметил: «К сожалению, мы видим, что, с одной стороны, американские чиновники заявляют, что они честны и открыты к переговорам, а с другой — регулярно различными способами угрожают Исламской республике военным нападением».