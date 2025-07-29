Суда торговых компаний США станут целью военного крыла движения «Ансар Аллах» (хуситы) в случае взаимодействия с портами Израиля. Об этом РИА Новости заявил член политбюро группировки Мухаммад аль-Бухейти.

«Мы вынуждены расширить свои операции против судов международных компаний, которые взаимодействуют с Израилем, включая американские, в рамках нашей поддержки палестинского народа», — сказал он.

Аль-Бухейти подчеркнул, что атаки на корабли США стали ответной реакцией на агрессию в отношении Йемена в начале 2024 года.