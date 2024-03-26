Не прошло и недели после того, как йеменские хуситы договорились с дипломатами России и Китая, что не будут нападать на их суда, как связанный с обеими странами танкер попал под обстрел боевиков. Это уже не первый случай, когда из-за смены собственников хуситы неверно идентифицируют судно.

В субботу хуситы выпустили ракету по принадлежащему китайской компании кораблю M/V Huang Pu, сообщает Bloomberg. Ее попадание вызвало небольшой пожар, обошлось без жертв. Танкер следовал из российского порта, то есть, по всей видимости, вез российскую нефть.

Хуситы неоднократно заявляли, что стреляют по кораблям, связанным с Израилем. Вероятно, они или помогающий им Иран пользуются базами данных о принадлежности судов, однако это в принципе не очень прозрачная сфера. Кроме того, корабли могут перепродаваться и менять регистрацию. Видимо, эти факторы сыграли роль в нынешнем инциденте, предположил аналитик по судоходству с 20-летним опытом Ларс Йенсен, основатель датской консалтинговой Vespucci Maritime.

В одной из баз данных указывается, что M/V Huang Pu когда-то был британским кораблем. Но, согласно информации из других источников, его регистрация в Великобритании была отменена в середине февраля, а сейчас танкер следовал рейсом из России, отметил Йенсен: