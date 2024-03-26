Не прошло и недели после того, как йеменские хуситы договорились с дипломатами России и Китая, что не будут нападать на их суда, как связанный с обеими странами танкер попал под обстрел боевиков. Это уже не первый случай, когда из-за смены собственников хуситы неверно идентифицируют судно.
В субботу хуситы выпустили ракету по принадлежащему китайской компании кораблю M/V Huang Pu, сообщает Bloomberg. Ее попадание вызвало небольшой пожар, обошлось без жертв. Танкер следовал из российского порта, то есть, по всей видимости, вез российскую нефть.
Хуситы неоднократно заявляли, что стреляют по кораблям, связанным с Израилем. Вероятно, они или помогающий им Иран пользуются базами данных о принадлежности судов, однако это в принципе не очень прозрачная сфера. Кроме того, корабли могут перепродаваться и менять регистрацию. Видимо, эти факторы сыграли роль в нынешнем инциденте, предположил аналитик по судоходству с 20-летним опытом Ларс Йенсен, основатель датской консалтинговой Vespucci Maritime.
В одной из баз данных указывается, что M/V Huang Pu когда-то был британским кораблем. Но, согласно информации из других источников, его регистрация в Великобритании была отменена в середине февраля, а сейчас танкер следовал рейсом из России, отметил Йенсен:
Пока представляется, что хуситы действовали на основе устаревшей информации. Одновременно они ясно показали, что, даже если существовала договоренность предоставлять безопасный проход, доверять ей нельзя.
В прошедший четверг Bloomberg сообщил, что на переговорах в Омане с Мухаммадом Абдул-Саламом, одним из политических лидеров хуситов, дипломатам России и Китая пообещали не атаковать их корабли в Аденском заливе и Красном море. В обмен, по словам нескольких человек, знакомых с дискуссией, представители Москвы и Пекина пообещали поддерживать хуситов в таких организациях, как Совет Безопасности ООН.
Ранее МИД России осудил США и Великобританию за то, что их военные корабли стали наносить удары по хуситам с целью положить конец обстрелам кораблей на одном из важнейших коммерческих судоходных маршрутов мира. Россия и Китай заявили, что Совет Безопасности ООН не давал санкции на такие удары. Пекин также несколько раз публично призывал прекратить обстрелы коммерческих судов.
В начале года хуситы дважды обстреляли танкеры с российской нефтью, причем во втором случае под удар попало судно, которое ранее также было зарегистрировано в Великобритании, а после его продажи и перерегистрации данные в реестре судов не были быстро изменены.
В марте боевики ударили по сухогрузу True Confidence, назвав его американским. Это привело к первым жертвам — погибли три члена команды. Раньше судно действительно принадлежало американскому хедж-фонду Oaktree Capital, но недавно перешло к неамериканской компании, рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией человек.
Российские и китайские суда продолжают ходить по Красному морю, порой посылая в районе Йемена через транспондеры сигналы вроде «Китайский корабль», «Судно не связано с Израилем» и аналогичные, сообщало специализированное издание The Maritime Executive. Многие западные перевозчики все еще считают маршрут опасным (об этом, в частности, заявила в пятницу датская Maersk) и направляют свои суда в обход Африки. (moscowtimes.ru)