Из результатов опроса NBC News следует, что рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства.

Опрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снизился до 40%. Предполагается, что низкий рейтинг вызван тем, что большинство избирателей не поддерживают подход главы государства к внешней политике и его позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС.

Также стало известно, что в преддверии выборов в 2024 году Байден впервые отстал от бывшего президента США Дональда Трампа.

Анализ результатов показал сдвиг среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет — рейтинг одобрения среди этих граждан упал до 31%.

До этого Джо Байден написал колонку для газеты The Washington Post под названием «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС». В материале говорится, что военные конфликты на Украине и в Газе могут в итоге привести мир к прогрессу, как и ранее в истории войны приводили к глобальным положительным изменениям.