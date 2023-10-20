Агентство Moody’s Investors Service начало пересмотр суверенного рейтинга Израиля с возможностью снижения на фоне эскалации вооруженного конфликта с группировкой ХАМАС.

Как передает «Интерфакс», долгосрочные рейтинги Израиля в местной и иностранной валютах находятся на уровне «А1».

«Кредитный профиль Израиля в прошлом демонстрировал устойчивость перед лицом террористических атак и вооруженных конфликтов, — написали аналитики Moody’s Катрин Мюльброннер и Дитмар Хорнунг. — Однако серьезность текущего конфликта повышает вероятность более длительного и существенного негативного влияния».

Ранее пересмотр рейтингов страны с возможностью снижения начало другое ведущее рейтинговое агентство — Fitch Ratings.

Рейтинг Израиля не понижался ни разу в истории. Однако еще до нападения ХАМАС он находился под давлением из-за масштабных протестов против судебной реформы — в апреле Moody’s ухудшило прогноз изменения рейтинга до «стабильного» с «позитивного».