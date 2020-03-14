COVID-19 загнал мир в виртуал: какие уроки вынесет человечество?

Человечество перешло на дистанционные отношения – как личные, так и рабочие. Коронавирус COVID-19, угрожающий миру глобальной рецессией, трехпроцентным снижением Внутренного валового продукта по прогнозам банка JPMorgan в США и Европе, экономическим и финансовым кризисом, банкротством многих компаний, оказался беспомощен перед информационными технологиями. Опасаясь заразы, люди вынужденно ушли в виртуал – учатся и работают дистанционно, таким же образом получают сервисы.

Сами правительства в рамках борьбы с распространением коронавируса принимают решения о переходе на режим дистанционного образования школ и вузов, государственные учреждения и частные компании тоже переходят на режим удаленной работы, отменяются запланированные встречи и поездки, благо благодаря интернету все вопросы можно решать не выходя из дома, причем гораздо оперативнее. Не тратя времени на дорогу туда-обратно – будь то в школу, вуз, на работу или на выездную конференцию, симпозиум ученых или политический саммит. Без необходимости выходить на обеденный перерыв, без надобности в отдыхе, скажем, после перелета как в одну, так и в другую сторону. И экономия хорошая получается на транспорте, правда в этом случае в ступор попадут все виды общественного транспорта.

Но многие компании в этой ситуации только выиграют, поскольку в разы повысится коэффициент полезного действия сотрудников, да и здоровье их будет в безопасности, ну и работа не будет стоять. Кстати, таким образом, произойдет и естественный отбор кадрового состава – руководство учреждений по тому, как справляются сотрудники со своими функциональными обязанностями в индивидуальном порядке, без надзора и контроля, сможет оценить их соответствие занимаемой должности.

Конечно, практика дистанционного образования, надомной работы и телеконференций существует давно, но в своей основной массе дети утром просыпаются и идут в школу, взрослые – на работу. Крупные компании, имеющие свои филиалы в разных городах и странах, конечно же, пользовались конференцсвязью для проведения совещаний и деловых встреч и раньше. Но теперь это стало абсолютным показанием.

Вот и намеченная на 17 марта трехсторонняя встреча лидеров Турции, Франции и Германии в Стамбуле в рамках мер против распространения коронавируса пройдет в режиме телеконференции. На саммите с участием Реджепа Тайипа Эрдогана, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель планировалось обсуждение урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, проблемы беженцев и отношений между Турцией и ЕС. Вопросы чрезвычайно важные и отложить встречу нельзя. Европа опасается очередного наплыва сирийских беженцев, сотни тысяч которых скопились на сирийско-турецкой границе и пытаются прорваться на территории европейских стран, а Турция на сей раз не пытается их удержать, поскольку европейские лидеры так и не выполнили своих обязательств по заключенной с 2016 года миграционной сделке. Так что, лидеры решили провести переговоры посредством телемоста. К такому способу общения уже перешли и в ООН — более 50 дипломатических миссий в Нью-Йорке полностью или частично перешли на дистанционный режим работы и есть основания предполагать, что соответствующие меры в скором времени примет подавляющее большинство постпредств. Многие спортивные соревнования пройдут без зрителей, а судьба «Евровидения-2020» решится в апреле.

Коронавирус, похоже, станет двигателем прогресса, вызвав развитие интернет-технологий и дистанционных сервисов. В крупных компаниях с существенным количеством персонала и которые уже давно далеко продвинулись по пути цифровой трансформации — банках, страховых и промышленных компаниях — вырастет спрос на программное обеспечение для удаленных рабочих мест с предоставлением сотруднику виртуального доступа к рабочему столу офисного компьютера. Как в средневековье врачи в разгар эпидемии чумы придумали специальные защитные костюмы — «противочумные доспехи», а советские врачи в 1947 году – антибиотик стрептомицин, после чего удалось победить эту «черную смерть», которая унесла в период эпидемий сотни миллионов жизней. А оспу, от которой всего умерло около 4 млрд. больных, пока в1796 году английский врач Эдуард Дженнер не придумал способ вакцинации, брюшной тиф и холеру, которые скосили в ходе некоторых войн больше жизней, чем сами военные действия, победить удалось опять же благодаря вакцине и антибиотикам. Каждая из крупных эпидемий мобилизовала человечество к поиску мер защиты и борьбы с конкретной инфекцией. Как и человеческий организм, который в случае заболевания включает все свои защитные механизмы для борьбы с болезнью.

Также работают и законы общества. Любая катастрофа мирового масштаба вызывает качественно новый уровень развития науки и технологического развития. Стремительное распространение Сovid-19 по всей планете, отсутствие симптомов и высокая вероятность заражения вынуждает мир принимать действенные меры и открывает большие перспективы для развития высоких технологий, роботизации, искусственного интеллекта, биотехнологии и пр. сфер. Возможно, по окончании пандемии окажется, что люди сделали много открытий и вынесли полезные уроки. К примеру, как то, что нельзя сосредотачивать производства жизненно важной продукции со всего мира на относительно небольшой территории – в данном случае речь, разумеется, о Китае, только потому, что он предлагает дешевые рабочие руки. Что нельзя зависеть от китайских комплектующих и готовой продукции. Что надо провести интернет в каждую точку, чтобы можно было городскому жителю уехать в свое шале в горах или деревенский домик и продолжать там работать в уединении и безопасности – и для здоровья полезно, и КПД высокое. Это, кстати, актуально для Азербайджана: изолироваться в деревне и поработать на дистанции пока не получается, разве что через мобильный.

Посмотрим, какими новыми открытиями и технологическими прорывами будет обязано человечество коронавирусу Сovid-19 и какие выводы для себя вынесет мир.