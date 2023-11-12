Направленную на необходимость начала срочных мирных переговоров российскую оголтелую пропаганду в последние дни, после известных интервью и статьи в журнале The Economist главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, подхватили не только американская леволиберальная пресса и некоторые левые политики, но и российская пятая колонна в самой Украине. Убеждая общественность в провале украинского наступления и невозможности противостояния украинской армии превосходящей ее в военной мощи и численности российской.

Слова Залужного о «тупиковой ситуации» эти силы преподносят как неспособность ВСУ, несмотря на финансовую и военную поддержку Украины, выполнить поставленные цели, тем самым обосновывая прекращение дальнейшего финансирования и поставок техники, необходимости начала мирных переговоров на основе сложившихся на поле боя реалий, то есть, по принципу «территории в обмен на мир». С чем категорически не согласен президент Владимир Зеленский, которого, кстати, подвергают массированной травле, считая его «единственным, кто верит в победу», одновременно вбивая клин в отношения главнокомандующего с главой ВСУ, заявлению которого пытаются придать пораженческий смысл. Хотя Залужный своей статьей в журнале The Economist, уже в который раз, пытался объяснить причины неудачного наступления и убедить западных союзников Украины ускорить поставки заявленной им военной техники, включая истребители F-16. Об этом мы уже писали по горячим следам в статье «Пошлет ли Запад «порох» Залужному» (https://zerkalo.az/poshlet-li-zapad-poroh-zaluzhnomu/), поэтому повторяться не будем.

Но обратим внимание на другой смысл, который исходит из «тупиковости» сложившейся на фронте ситуации, что упорно отказываются комментировать как в России, так и на Западе недруги Украины. А заключается он в том, что если ситуация зашла в «тупик», как радостно вопят сторонники прекращения войны на условиях Кремля, то в этом «тупике» оказалась и сама Россия, которая является другой стороной военного конфликта. Которая, начиная с момента начала так называемой «специальной военной операции (СВО)», не только не выполнила ни одной из постоянно меняющихся поставленных задач (Киев за три дня, денацификация и демилитаризация Украины, смена «киевского режима», уничтожение украинской государственности, предотвращение расширения НАТО, защита населения в Донбассе и т.д), но даже вынуждена была сдать часть захваченных украинских территорий, закопав на украинской земле около полумиллиона своих солдат и потеряв военную технику в количестве, несколько раз превышающем потери ВСУ.

Обратимся к цифрам, которые приводит военный эксперт Юрий Федоров в эфире у Марка Фейгина на 8 ноября 2023 года (https://www.youtube.com/watch?v=8fWYOKDUYKs, 18-19 мин.):

Россия Украина Соотношение всего вооружений и военной техники 13 020 4 700 2,8:1 танки 2 473 690 3,6:1 боевые машины пехоты 3 007 783 3,8:1 бронетранспортеры 369 367 1:1

Эта таблица, составленная на основе снимков из космоса известными аналитическими центрами, наглядное подтверждение тому, что преобладающая в численности живой силы и военной техники Россия весьма значительно уступает Украине в качестве военной техники и компетентности командования и личного состава вооруженных сил. То есть, если равенство сил, так называемая тупиковость ситуации, достигнута при намного, троекратно, меньших потерях украинской стороны, это означает, что ВСУ воюют лучше и нечего вопить, что украинцам русских не победить.

Украина смогла выдержать натиск российской военной машины, не подняла лапы, не сдалась даже в первые дни полномасштабного вторжения, не имея еще никакого подспорья от Запада, ее президент не сбежал, как афганский лидер Ашраф Гани или даже как сам Владимир Путин во время пригожинского мятежа. Вся страна, и млад и стар, встала на защиту Родины, готовая развернуть партизанскую войну против врага, истребляющего зверским образом на своем пути мирное население — детей, женщин, стариков, и даже потом взяла реванш в некоторых областях — Харьковской и Херсонской.

По факту в тупик загнана Россия – ее вооруженные силы не смогли выполнить поставленные перед ними в начале войны стратегические задачи – завоевать всю Украину, установить там свой протекторат и выйти к границам НАТО для дальнейшей военно-политической экспансии европейских стран. По итогу, это Россия потерпела крупнейшее военно-стратегическое поражение от Украины, страны, уступающей ей троекратно в размере и численности населения, в богатстве и военной мощи.

И да, Украина уже одержала стратегическую победу над «второй армией мира» и «второй по могуществу» страной мира. Нужно только закрепить эту победу окончательно и бесповоротно, предоставив ей больше оружия и всю номенклатуру военной техники.

Россия на сегодня имеет преимущество в воздухе, в ракетах и в численности «мяса», что и делает невозможным прорыв через укрепленную благодаря именно задержке поставок необходимой номенклатуры вооружения западными союзниками трехлинейную линию обороны противника. А ведь Украина воюет не только за себя, в пределах своих границ она защищает весь западный мир от нашествия варваров. В Европе это, наконец, уразумели, а вот в США, даже после победы в байденовской администрации команды друзей Украины – Блинкена и Остина над «полезными идиотами» по обозначению «смотрящего за Вашингтоном» Андрея Пионтковского, все еще идет смертельная борьба сторонников путинского режима за уменьшение и даже приостановку помощи Украине, и прежде всего в левой прессе.

Вот вчера уже и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предсказал сокращение помощи США Украине, предположив, что компенсировать ее, вероятно, придется странам Евросоюза. Знает он, что в случае поражения Украины и подписания мирного договора на условиях Москвы, следующей целью будут именно они, США-то далеко, их территории не подвергались нападению ни в ходе Первой, ни Второй мировых войн.

Так что, на карту поставлено будущее Европы, а также политическая репутация европейских стран, НАТО, а главное – США. Сдаст ли западная коалиция, превосходящая Россию со всеми ее сателлитами – КНДР, Ираном, ХАМАСом, и даже главного выгодоприобретателя Китая, в военной, экономической, финансовой сфере, Украину, вопрос риторический. Потому как открытие осью зла второго фронта на Ближнем Востоке является еще одним свидетельством того, что война идет не за Украину, а за геостратегический передел мира, и Украина с Израилем здесь только пешки на шахматной доске. И пора уже сделать ход конем…