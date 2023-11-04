«Бальзамом на душу» было воспринято в России интервью главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist, опубликованное 1 ноября, в котором он, в частности, выразил мнение, что война с Россией «зашла в тупик». Признание Залужного было оценено руководством РФ, экспертным сообществом и пропагандистской машиной, да и многими сторонниками прекращения оказания помощи Украине на Западе, в частности в США, как признание провала украинского наступления, в чем неоднократно пытался убедить свое население и российский президент Владимир Путин.

Хотя, в самой Украине и многие на Западе полагают, что целью Залужного было оказание давления на западных союзников, как это он делал не раз, для получения той номенклатуры и тех масштабов вооружения, которые обеспечат успех наступления, в том числе преимущества в воздухе.

Фактически, Залужный в своем интервью завуалированно заявил, что из-за нерешительности и несвоевременно предоставляемой западными партнерами военной помощи, не считающейся с человеческими потерями России удалось втянуть Украину в долгую позиционную войну по лекалам Первой и Второй мировых войн. Именно поэтому Украина вынуждена на протяжении нескольких месяцев преодолевать метр за метром построенные российской армией линии обороны и минные поля, на что им было предоставлено время вследствие задержки поступления наступательного вооружения.

«Имеющий уши — да услышит, имеющий глаза — да увидит, имеющий разум — да осознает» – Залужный в своем интервью не поражение признавал, а разъяснял международной аудитории и союзникам причины задержки наступления и огласил «план победы Украины»: на этой стадии военных действий украинская армия нуждается в инновационных решениях, таких как беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и оборудование для разминирования, включая новые роботизированные. «Нельзя недооценивать Россию. Она понесла большие потери и потратила много боеприпасов. Но она еще долго будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах», — считает главком ВСУ.

Чтобы «снова превратить эту войну позиций в войну маневров», чтобы победить, Украине нужны новые, инновационные подходы, утверждает Залужный.

Главная идея Залужного – без использования современных прорывных технологий невозможно одержать победу. Надо найти тот «порох», который изменит ход войны – «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — считает Залужный.

И он прав. Как украинцы и вместе с ними их сторонники в этой войне, включая простых людей по всей планете, ждали окончания зимы, наступления весны, высыхания почвы, чтобы танки пошли в наступление. Но их «долгая дорога» на Украину и запоздалые поставки другой заявленной Залужным военной техники позволили России выстроить невиданную в истории войн трехлинейную линию обороны, что и привело к сегодняшней ситуации – к позиционной войне.

Теперь вновь стоит вопрос: чего хочет Запад – победы Украины или непоражения России? И требует он сейчас окончательного решения, чтобы война не стала затяжной. Потому как Москва отказываться от завоевания Украины не собирается, во всяком случае пока у власти в России стоят чекисты, вне зависимости от того, «жив курилка, иль нет».

Оптимизм вызывают последние заявления американского президента Джо Байдена и главных союзников Украины из его команды – госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина, и даже нового спикера Палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, который тоже заявил, что нельзя позволить Путину победить ни в коем случае, потому как только на Украине Россия не остановится. И положительное решение запроса Байдена в конгресс на предоставление Киеву военной помощи объемом в $60 млрд и срочные, оперативные поставки необходимой военной техники могут быть залогом изменения ситуации на фронте в пользу Украины.

И вот уже координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя статью в The Economist, признал необходимость дальнейшей поддержки Украины и что она будет продолжаться. Хотя в американском истеблишменте, хоть и в меньшинстве, раздаются голоса в пользу передачи оккупированных территорий России. Но светлые головы, как показывают события на Ближнем Востоке, считают, что в случае поражения Украины и победы России, приложившей руку к событиям как на Ближнем Востоке, так и на африканском континенте, Запад потерпит полное фиаско. Ведь Россия, вторгнувшись в Украину, начала войну не против нее, а против всего Запада – вспомним в который раз слова заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова – «собирайте манатки и уходите на рубежи 1997 года».

Поэтому, Западу, в первую очередь США, надо выбирать:

— остановить поддержку и сдать Украину, и через некоторое время начать сдавать Прибалтику, Польшу и другие страны Восточной Европы;

— продолжать порционную военную помощь Украине с переходом к стратегической обороне и длительной войне с изматыванием противника;

— начать масштабные оперативные поставки всей необходимой военной техники и оборудования, включая истребители F-16, даже, чтобы не было задержек, позволить иностранным пилотам для начала добровольное участие в военных действиях в украинском небе, до полной победы ВСУ и выдворения оккупационных войск.

Другого не дано. Ставки сделаны и пора делать выбор…