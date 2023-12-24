Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил от знаменитого аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси футболку с автографом.

Фотографию презента у себя в Facebook выложил известный харьковский меценат Юрий Сапронов.

Сапронов признался, что когда был в Майами, с помощью украинского легионера клуба Сергея Кривцова смог попасть на тренировку и встретиться с восьмикратным обладателем Золотого мяча. Для Лео стало неподъемным заданием написать фамилию украинского генерала, поэтому он ограничился лаконичной надписью «Valery».

В ответ Месси получил экземпляр журнала Times с Залужным на обложке, который подписал сам главный герой материала.