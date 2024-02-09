Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Награда Залужному вручена «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности» страны.

Кроме того, Залужный награждён орденом «Золотая звезда».

Звание Героя Украины также присвоено главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову.

Залужный занимал пост главкома ВСУ с 2021 года. Вчера Зеленский отправил его в отставку. Место главнокомандующего занял Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины.

Украинские СМИ отмечают, что ранее одной из кандидатур на пост главкома ВСУ также рассматривался Кирилл Буданов.