Есть такая известная поговорка, что умные учатся на чужих ошибках, глупые же не делают выводов даже из собственного опыта – таковой является и политика, которая требует и диктует, чтобы ты постоянно учился, чтобы постоянно делал какие-то выводы.

В этом отношении и последние кровавые события на Ближнем Востоке не являются исключением. Они служат не только для демонстрации политических эмоций, нет, из них следует сделать серьезные выводы. Какие же уроки диктуют нам очередной ближневосточный конфликт?

Уже больше полувека международные организации и крупные государства стараются установить мир и покой на Ближнем Востоке. Но не получается, потому что эти старания не поддерживаются и не принимаются государствами региона.

За это время мировое сообщество, крупные государства превратили маленький Израиль в сильное государство в военном плане, которое в состоянии не только оборонять себя, но является и самым сильным государством региона. Но в регионе нет мира, он является очагом постоянных военных эскалаций. Какой же вывод следует из этого?

Первым политическим выводом является то, что в первую очередь, условия мирного процесса должны быть восприняты государствами региона.

Конечно, ближневосточный регион является весьма сложным геополитическим ареалом, тут сталкиваются самые различные интересы. Тут очень много субъективного. Даже на днях многие мусульманские страны отозвали своих послов из Израиля. Правы ли они? Не думается! Потому что Израиль воюет не с Палестинской Администрацией, а с террористическим ХАМАСОМ. За это время не было брошено ни одного снаряда в направлении Палестинской Администрации, у которой весьма сложные отношения с террористическими властями сектора Газа. Но все-таки пренебречь влиянием и интересом государств региона вовсе нельзя.

В этом отношении Баку правильно поступает, предлагая для решения армяно-азербайджанского конфликта формат (3+3), потому что США и Франции вряд ли удастся установить мир между Баку и Ереваном. Мир в первую очередь должны установить государства региона. США и Франция не смогли сделать это в течение последних тридцати лет.

Теперь США, особенно Франция, стремятся превратить Армению в своего вассала в регионе. Ереван охотно согласится с этим. Так они жили и прежде – даже сотни лет тому назад, служа интересам самых различных государств и империй. Но что даст им это на этот раз? Думается, что за ответом далеко ходить не стоит, все и так очевидно…

Какие же еще уроки следуют из ближневосточного конфликта? Еще одним уроком является то, что даже террористы кое-где могут прийти к власти. ХАМАС, еще раз напомним, является одним из них. Именно поэтому большинство государств их не поддерживают. Но тут не должно быть двойных стандартов – ко всем террористам должно быть одинаковое отношение.

Поэтому ХАМАС, как минимум, должен покинуть политическую плоскость — альтернатив нет. Жалеть террористов не стоит. Это касается всех террористов мира. Но что происходит в реальности? Пару недель назад Совет Европы в своей очередной «декларации» требовал освободить «лидеров» сепаратистов бывшего Нагорного Карабаха! Можно ли согласиться с этим? Конечно же, нет! Их руки испачканы кровью невинных детей, женщин и стариков. Они приказывали открыть огонь по мирным жителям крупных городов, которые находятся вдали от зон военных операций. Тут цель была одна: напугать людей, посеять страх и панику между ними. Поэтому все, в том числе, и западные политики не должны забывать одно: там, где к власти приходят террористы, там «случается» Газа или бывший Нагорный Карабах…