Чудеса армянского миропонимания

В Армении, что ни день, то новость о том, как все глубже погружается эта страна в болото проблем. О некоторых из них, к примеру, рассказал в ходе видеомоста Ереван-Москва 29 января доцент финансового университета при Правительстве России, экономист Артем Пылин. Он обрисовал реальную, а значит весьма грустную, ситуацию в экономике РА.

Экономический спад 2020 года, по оценке эксперта, повлек рост безработицы с 19% в 2019 году до 24% в 2020 году. «Что касается прогнозов развития экономики в 2021 году, то вооруженный конфликт существенно скорректировал их в сторону понижения. Если осенью 2020 года международные организации прогнозировали рост ВВП Армении в 2021 году на уровне 3,5-4%, то сейчас прогнозы МВФ варьируются на уровне 1%, что существенно ниже средних мировых значений (3,2%) и значений по региону», — заключил он.

Тут не грех добавить, что по состоянию на конец 2020 года, государственный долг Армении достиг 8 млрд долларов. Как сообщает Yerevan.Today, об этом пишет телеграм-канал «Армения в цифрах и фактах». «Три четверти этого числа составляет внешний долг. За год государственный долг вырос на 647 млн долларов (58.5% прироста пришлось на внутренний долг, а 41.5% — на внешний). По результатам 2020 года, долг составит, скорее всего, 64% ВВП», — говорится в сообщении.

В комментарии к этой новости другой армянский телеграмм-канал — «Миацум», цитируя независимого эксперта, члена экспертного совета по маркетингу ВШЭ Мину Хачатрян, пишет, что долга таких «астрономических размеров» Армения достигла «впервые за всю историю третьей Республики Армения». «Такого не было даже при Левоне Тер-Петросяне… Все в порядке, идем ко дну», — пишет источник.

При этом, золотовалютные запасы РА составляют всего 2.605 млрд долларов. То есть, они в три с лишним раза меньше, чем госдолг Армении. Для сравнения скажу, что стратегические валютные резервы Азербайджана в январе увеличились на 0,1%, составив 51,4 млрд долларов. Об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на онлайн-пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, это связано с фискальным стимулированием и восстановлением потребления. Он также отметил, что стратегические валютные резервы оказывают основную поддержку стабильному курсу маната. О стабильном курсе драма в РА могут только мечтать. Там сходятся во мнении, что его девальвации, в большей или меньшей степени, не избежать.

Казалось бы, на фоне такого состояния армянской экономики любые иные разговоры экспертного сообщества этой страны просто неуместны. Но, нет. В том и состоит «изюминка» РА, что там с головой ушли в подсчет чужих денег. Причем, не азербайджанских. Зачем им расстраиваться, понимая , что после освобождения оккупированных территорий перед нашей страной открываются прекрасные возможности для экономического рывка?!

В РА, к примеру, решили озаботится судьбой Грузии. В связи с коммуникациями, в геополитическом смысле, происходят важные процессы. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Степан Даниелян. «Долгое время Грузия играла роль коридора на Кавказе, либо, если говорить образно, то она была дверью Кавказа и в этом заключалось ее главное экономическое и геополитическое значение. Главным бенефициаром армяно-азербайджанского конфликта стала Грузия. Но теперь картина может измениться, и в результате Грузия может потерять свою прежнюю роль», — отметил армянский политолог.

То есть, он решил порассуждать о процессах, участником которых Армения не была. Она осталась за бортом всех успешно реализованных экономических, транспортных проектов. Произошло это по причине близорукости всех руководителей РА, которые обрекли эту страну на самоизоляцию. Грузия же наоборот стала государством, получившим немалые прибыли от статуса страны- транзитера. Но вместо того, чтобы сосредоточится на подсчете экономических потерь Армении от политики самоизоляции, С.Даниэлян решил подсчитать деньги Грузии.

Еще дальше пошел сайт «Арменианрепорт». Там вышла статья под названием «Россия, которую презирают». В ней также имеет место подсчет денег, но уже российских. За последние двадцать лет российские власти потратили 609 млрд долларов из государственного бюджета на поддержку дружественных режимов в других странах и геополитические проекты, а около триллиона долларов осели в оффшорах, пишет «Новая газета» со ссылкой на сведения из открытых источников и информацию от российских чиновников.

Журналисты «Новой газеты» подсчитали, что на деньги, которые за 20 лет российские власти потратили на геополитику, можно было бы построить 15 тысяч новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого россиянина по 400 тысяч рублей. Статья российской газеты о тратах руководства России логична и понятна. Не понятна и нелогична реакция армянского издания на эту информацию.

«Есть, от чего озвереть россиянам. И мы разделяем их чувства. Сами ждем, когда Путин ответит за все», — пишут там. И даже добавляют, что «мы тоже, пуще самих россиян, мечтаем о том, что Россия изменится». Говоря словами небезызвестного Швондера: «Это какой-то позор!». Иначе и не назовешь попытку армянского издания быть большими россиянами, чем сами россияне. И это при молчаливом согласии с тем, что ожидать чего-то позитивного в жизни самой Армении не приходится.