Начну, пожалуй, издалека. Нынешний президент Джо Байден в силу своего преклонного возраста не раз оказывался, мягко говоря, в конфузных ситуациях. По количеству ляпов, оговорок, нелепостей он «переплюнул» самого Джорджа Буша-младшего.

Вспомним некоторые из них. К примеру, в марте 2022 года Байден в своей речи перепутал украинцев с иранцами. «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранцев», — сказал американский президент.

А вот другой пример. В сентябре американский президент Соединенных Штатов в ходе пресс-конференции по вопросам питания и здоровья позвал конгрессвумен Джеки Валорски, которая в августе погибла в автокатастрофе.

В октябре того же года он оговорился и назвал вице-президента США Камалу Харрис «замечательным президентом».

Я уже не говорю о том, что Байден не раз терялся в пространстве, и даже здоровался с воздухом.

Ну что поделаешь, как говорится, старость – не радость. Но есть один персонаж, который проживает в очень «древнем» государственном образовании (оно старше даже Байдена), и в этих вопросах может дать фору Байдену.

И если конфузы американского президента можно списать на его годы (82 года), то на гражданина «древней» страны эта поблажка не распространяется. Ему всего 69 лет.

Речь идет об экс-министре иностранных дел Армении Вардане Осканяне. Правда, он не здоровается с воздухом, во всяком случае — пока, но лучше уж так, чем выставлять себя на посмешище, прикрываясь «умными» предложениями.

Осканян, как и многие армянские мечтатели, никак не может смириться с очевидностью и продолжает блуждать в темных потемках «карабахского коридора». Ему, как и другим фантазерам, кажется, что вот-вот луч света разорвет завесу тьмы, перед ними во всей красе предстанет «арцах». Эта бредовая мысль не дает Осканяну покоя, и он в состоянии медитации «возвращает Карабах в армянское лоно».

«Есть реальная возможность вернуть армян в «Нагорный Карабах» (здесь и далее кавычки #)», — бодро заявил он в интервью армянской службе радиостанции «Свобода».

Пока, вроде, все нормально, мысли текут в правильном направлении. Тем более, что и Азербайджан не против возвращения армян с условием принятия гражданства страны. Мало того, во время исхода армян из Карабаха, Баку призывал их образумиться, гарантируя им все права и безопасность.

Кстати, об этом факте упомянул и Осканян, правда, предварительно пропустив его через «армянский фильтр». «Даже Азербайджан говорит о возращении армян в «Нагорный Карабах», хотя его восприятие несколько иное», — отметил он.

Что означает «несколько иное восприятие» экс-министр не уточнил. Права и безопасность армян будут обеспечены. Какое еще восприятие может быть? А вот дальше о себе дает знать кисломолочный продукт, который, видимо, Осканян выпил перед самим интервью. По его мнению, при возвращении армян в «Нагорный Карабах» при наличии международных гарантий можно будет добиться стабильного мира между Арменией и Азербайджаном. «Мы призываем к коллективному возвращению армян при наличии международных гарантий», — заверещал Осканян.

Вроде опытный дипломат, не один год возглавлял внешнеполитическое ведомство, пусть даже и Армении, а говорит очевидные глупости. О каких международных гарантиях может идти речь? Баку не раз заявлял, что вопрос возвращения или нет – внутренний вопрос страны. И никакое вмешательство каких-либо международных структур недопустимо.

А дальше вообще начинается сказка. «Байден армянского розлива» оседлал «скакуна ахинеи» и умчался не в ту степь. По его оценке, армяне вернутся в «Нагорный Карабах», если там… (внимание!) будет совместная администрация на уровне «Нагорный Карабах»-ОБСЕ или «Нагорный Карабах»-ООН. При этом он снисходительно добавил, что выстроенная в его больном воображении конфигурация может носить переходный, временный характер.

«За это время пройдут переговоры между «Нагорным Карабахом» и Азербайджаном, в результате чего они придут к решению проблемы судеб армян», — выдохнул бывший дипломат с чувством выполненного долга.

Он призвал власти Армении прислушаться к нему, выразив уверенность, что международное сообщество поддержит эту повестку и прочный мир между Арменией и Азербайджаном, а в противном случае ситуация еще больше ухудшится.

Наглость, конечно, беспрецедентная. Представитель побежденной стороны ставит условия победителю, да еще и с одолжением. Неужели от обычных армянских абрикосов можно впасть в такой экстаз и пребывать в нем на протяжении столького времени? Судя по словам Осканяна, вполне вероятно.

Но, к большому сожалению экс-министра, армяне никогда не вернутся в Карабах. По той простой причине, что никакой вышеотмеченной утопической «администрации» никогда не будет.

А так, карабахские армяне могут танцевать «арцахские народные танцы», петь «арцахские песни», говорить на «арцахском языке» в Армении. Могут даже засыпая, класть под подушку фотографию памятника «деда и бабки». Только вот, сколько халва, халва не говори, во рту слаще не будет. «Древняя армянская» пословица…