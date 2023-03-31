Сейчас и Россия, и Украина вцепились в Бахмут и Авдеевку. По сути говоря, это два самых горячих фронта, которые для обоих стран имеют огромное значение, но задачи при этом различаются. Для России важна победа, любая, и особенно в Донбассе, для Украины же нужно нанести как можно больше урона российской стороне — ее живой силе, и не позволить перегруппировываться для очередного наступления. Поэтому на обеих направлениях стороны имеют огромные силы, но сдавать никто ничего не собирается.

Однако, есть и другие реальности. Украине нужно выиграть время для того, чтобы западная техника и командный подготовленный офицерский состав прибыли в Украину. Для того, чтобы ВСУ могли на следующем этапе, сообщают, что это будет в конце апреля — начале мая, могли пойти в наступление.

«Безусловно, наша армия несет потери, однако потери россиян, которым приходится наступать, в разы больше — как известно, наступающая сторона обычно теряет солдат в соотношении 3 к 1. Именно поэтому вот уже несколько дней мы с вами можем наблюдать снижение количества убитых оккупантов. Они выдохлись, в прямом и переносном смысле. Утратили атакующий потенциал. Вот ответ на вопрос, чем продиктовано такое решение нашего военно-политического руководства», — сказал в беседе с # политолог Назар Приходько.

Отдельное внимание следует обратить на то, что западные СМИ и официальные лица открыто заявляют и говорят о том, что Украина «не все свои территории вернет военным путем». А именно, это нарратив США, которые больше склоняются и склоняют Россию к переговорам по Крыму, нежели к возвращению его военным путем. США понимают, что у России тоже есть свои «красные линии», после пресечения которых они могут применить ядерное оружие.

«А что, если не слушать? Или даже не так: кого слушать, когда и зачем. Пока что Украина выполняет свою собственную, главную задачу — это деоккупация территорий. Что касаемо переговоров — на наших условиях мы готовы всегда», — считает политолог.

При этом аналитик добавил, что украинское контрнаступление начнется тогда, когда посчитают нужным Верховный Главнокомандующий и Главнокомандующий — Зеленский и Залужный. «Причем, я уверен, оно начнется там, где надо, а не там, где его хотят видеть разнообразные эксперты и аналитики», — считает эксперт.

Сейчас в Европе обсуждают 12-й пакет антироссийских санкций, при этом, премьер Польши Моравецкий заявляет о том, что Европа уже в определенной степени устала от войны.

«Понятие «усталость от войны» для меня и всех моих сограждан, находящихся в Украине — не приемлемо. Каждый день, каждый час кто-то умирает именно у нас , а не там, где кто-то где-то «устал». Мы умираем тут за то, чтобы тем, кто где-то «устал», не пришлось устать, как нам. Так что, пусть не «устают»», — резюмировал аналитик.

Тем не менее, в войне в Украине настает решающий момент, и тут самое главное, в каком состоянии подходит к кульминации каждая из сторон. Сильная сторона украинской армии заключается в том, что она имеет колоссальную поддержку и военных советников, в то время как Россия воюет в полную силу за счет только своих ресурсов, не жалея ничего. Считаю, что конец весны-начало лета будет решающим этапом в войне.