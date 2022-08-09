Президент Украины Владимир Зеленский может посетить осенний саммит «Большой двадцатки» в Индонезии, если на нем будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью BBC.

По его словам, Зеленский считает, что он должен находиться на территории Украины и онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах.

При этом советник главы ОП отметил, что если на саммит приедет Путин, то украинская делегация должна будет обдумать необходимость своего присутствия. «Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы будто даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться», — отметил Подоляк.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Приглашение участвовать в саммите ранее также принял и президент Украины Владимир Зеленский.