Американский конгрессмен Фрэнк Паллоне заявил, что призвал Госдепартамент США принять конкретные меры против Азербайджана, включая санкции.

«Алиев продвигается вперед со своей целью захватить Южную Армению. Нет никаких сомнений в том, что его режим осмелел после того, как столкнулся с незначительными последствиями вторжения в «Арцах». Я призвал Госдепартамент принять конкретные меры против Азербайджана, включая санкции», — написал он в своем микроблоге в Х.

Тут стоит напомнить, что в свое время Паллоне инициировал резолюцию о признании независимости никем, в том числе и самой Арменией, не признанного «Нагорного Карабаха», которая была поддержана 30 конгрессменами и даже была внесена на рассмотрение в Палату представителей США. Чем все это закончилось? США, ясное дело, так и не признали не существующую «НКР».

А еще стоит вспомнить о том, что еще в июле 2021 года Палата представителей США приняла законопроект, блокирующий военную помощь Азербайджану. Еще раз — это был законопроект, не более того. Утвердить его должен был американский Сенат, а после и президент Соединенных Штатов. В итоге, не произошло ни первого, ни второго. Хотя, как я прекрасно помню, армянское лобби США тогда, после решения Палаты представителей, радовалось успеху.

Но, что особо интересно в нынешних условиях, инициатором того законопроекта был глава комиссии США по армянским вопросам, конгрессмен Фрэнк Паллоне. Сама должность которого кричит о том, что перед нами — ангажированный армянской стороной лоббист. Соответственно, его нынешние выкрутасы также нужно оценивать с точки зрения выполнения им очередного заказа тех, кто его «танцует».

Есть и еще один важный момент. Как указал в свое время армянский политолог Сурен Саркисян, за последние три года Баку получил от Вашингтона военную помощь на сумму около 100 миллионов долларов. Сумма, если говорить о военной помощи, не ахти какая. Скажу больше, она мизерная. Для сравнения отмечу, что Азербайджан закупил у Израиля оружия на многие миллиарды долларов. На столь же значительные суммы закуплено оружие у Турции. И это все то, что помогло Азербайджану одержать победу в 44-дневной войне и в недавней однодневной контртеррористической операции.

Так что, Азербайджан легко переживет, если США все же когда-нибудь пойдут на поводу у армянской диаспоры и примут анти-азербайджанское и не отвечающее интересам самих Соединенных Штатов решение. Правда, я снова подчеркну, что пока рано говорить о том, что в ближайшей перспективе просматривается принятие такого решения. Как не просматривается и принятие санкций против нашей страны. Тем более, что никакого «вторжения» в никем не признанный «Арцах» не было. Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Признанную, замечу, не только США, но и всем миром. И конгрессмен Фрэнк Паллоне прекрасно об этом знает. Наверняка он и в курсе того, что даже премьер-министр РА Никол Пашинян устно и письменно признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

Также он не может не знать и того, что 8 сел Азербайджана до сих пор, несмотря на заявления и подписи Пашиняна, остаются под армянской оккупацией и официальный Ереван не торопится принимать шаги к их возврату. Говорю это к тому, что в ситуации, когда нужно делать выбор между придуманным армянским лобби США мифом о «захватнических планах Азербайджана» и реалиями, где 8 наших сел все еще остаются под армянской оккупацией, Паллоне выбирает первое.

Да, он может получить от армянской диаспоры благодарность, сумма которой исчисляться в миллионах долларов. Но ему нужно помнить о том, что коррумпированность проармянских политиков в итоге выходит им боком. Вон, еще один трубадур армянского лобби США, сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес сейчас страдает. Прокуратура США выдвинула против него новые обвинения. Напомним, что в конце сентября прокуратура обвинила Менендеса и его жену, этническую армянку Надин Арсланьян, во взяточничестве «в связи с их коррумпированными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси». Как сообщает Foxnews, на сей раз Менендес обвиняется в том, что в качестве иностранного агента получил взятку от правительства Египта на сотни тысяч долларов.

Обвинение указывает, что среди прочего Менендес предоставлял конфиденциальную информацию и предпринимал другие противоправные шаги, секретно поддерживая правительство Египта. Не удивлюсь, если в ходе расследования будут доказаны и факты получения Менендесом крупных взяток и от армянской диаспоры США. Так что, в любом случае, всем армянским лоббистам в Сенате и Конгрессе США лучше умерить свою активность. Тем более, что она бесполезна и идет вразрез с государственными интересами Соединенных Штатов.