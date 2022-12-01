На футбольном мундиале в Катаре завершились матчи в группе «E».

Сборная Испании неожиданно уступила Японии со счетом 1:2 и похоронила надежды Германии, которой нужно было самой обыграть Коста-Рику с разницей в два мяча и рассчитывать, что Испания не проиграет японцам.

Свою задачу немцы выполнили. Они обыграли латиноамериканцев со счетом 4:2, но этого оказалось недостаточно.

В итоге Япония с 6 очками заняла 1-е место. Испания и Германия набрали по 4 очка, но разница мячей лучше у испанцев. Коста-Рика с 3 очками заняла 4-е место.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией, а Испания – с Марокко.