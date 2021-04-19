Член исполкома УЕФА предложил выгнать все 12 клубов поддержавших Суперлигу

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер высказался о будущем игроков, которые выступают за 12 европейских клубов-основателей Суперлиги.

«В пятницу состоится экстренное заседание исполнительного комитета УЕФА. Считаю, что все 12 клубов нужно выгнать [из соревнований УЕФА].

Полагаю, что контракты должны быть автоматически расторгнуты, когда УЕФА отстранит клубы. Так что игроки станут свободными агентами и смогут перейти в другую команду, которая является солидарной частью сообщества и нашей футбольной пирамиды.

Не думаю, что Суперлига будет приятна болельщикам и теми, кто любит футбол», – заявил Меллер. (sports.ru)