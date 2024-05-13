Сегодня в штаб-квартире АФФА состоится заседание Исполкома АФФА, которое станет вторым после избрания нового руководства Ассоциации.

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Обсуждение стратегии развития АФФА:

— определение целей развития;

— составление стратегии.

2. Обсуждение увеличения количества клубов в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

3. Обсуждение лимита на легионеров на сезон 2024/25.

4. Обсуждение бюджета АФФА на 2024 год.

Интересно, что в повестку дня не вошел вопрос, связанный с главным тренером сборной.

Данный пост вакантен с прошлого года, и эта ситуация остается непонятной с учетом того, что в июне сборную ждут два товарищеских матча, которые станут последними в преддверии старта матчей Лиги Наций в сентябре.

И если в сборной не будет тренера, то эти матчи снова теряют смысл, как это уже происходило в марте во время игр турнира ФИФА, когда командой временно руководил Ариф Асадов. (1news)