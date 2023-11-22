Сегодня проходит чрезвычайное заседание Исполкома АФФА.

Как сообщает #, заседание проходит в административном здании ассоциации.

Мероприятие началось в 10:00. Единственный вопрос повестки дня связан с главным тренером сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.

Итальянский эксперт отчитался перед Исполнительным комитетом. Контракт де Бьязи истекает и будет обсуждаться вопрос его продления.

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Исполкома АФФА. 67-летний специалист присутствовал на мероприятии всего 10 минут.