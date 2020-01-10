Число посетивших Грузию из Азербайджана возросла на 8,8%

Статистика посетивших в декабре прошлого года Грузию из Азербайджана составила 122 591 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Национальная администрация туризма Грузии.

В годовом сравнении количество посетивших Грузию из Азербайджана возросло на 9 888 человек или 8,8%.

В прошлом месяце Азербайджан занял второе место по количеству иностранцев, посетивших соседнюю страну. На первом месте Армения — 134 214, на третьем — Турция — 80 701 человек.

В отчетный месяц соседнюю страну посетили 667 612 иностранцев, что в годовом сравнении больше на 16,4%.