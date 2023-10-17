Объявлено количество лиц азербайджанского происхождения, погибших в Израиле в результате атак группировки ХАМАС.

Об этом во вторник сообщил начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что число погибших лиц азербайджанского происхождения достигло восьми человек.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения.