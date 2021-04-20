Чехия утверждает, что офицеры российских спецслужб использовали паспорта Молдовы и Таджикистана

Власти Молдовы не выдавали паспорт россиянину Александру Петрову на имя гражданина страны Николая Попа. Об этом сообщило во вторник Агентство государственных услуг республики, которое занимается оформлением подобных документов.

«Гражданин с идентификационными данными Николая Попа, родившийся 18 июля 1979 года, не зарегистрирован в Государственном регистре населения Республики Молдова. Паспорт с номером A3194368 выдан на имя другого человека, родившегося в другой день», — говорится в сообщении на официальном сайте инстанции по итогам внутреннего расследования. В нем отмечено, что предоставление «более подробной информации станет разглашением персональных данных, обработка которых осуществляется в соответствии с законодательством лишь с согласия субъекта персональных данных».

Спецслужбы Чехии считают, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные чешской полицией в розыск, 15 октября 2014 года побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии, где на следующий день произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. По данным полиции Чехии, лица, владевшие паспортами на имя Петрова и Боширова и находившиеся в Чехии в период с 11 по 16 октября 2014 года, использовали паспорта гражданина Молдовы на имя Николая Попы, дата рождения — 18 июля 1979 года, и гражданина Таджикистана на имя Руслана Табарова, рожденного 23 октября 1975 года.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства России в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». (ТАСС)