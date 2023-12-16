Американская компания OpenAI приостановила на своем ресурсе действие учетной записи китайской фирмы ByteDance, создавшей социальную сеть TikTok. Причиной блокировки стало тайное использование ByteDance интеллектуального чат-бота ChatGPT от OpenAI для обучения собственной нейросети, которая станет конкурентом ChatGPT. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты ознакомились с внутренней документацией ByteDance, подтверждающей, что компания применяет программный интерфейс приложения (API) OpenAI в работе над конкурирующим продуктом под кодовым названием Project Seed, и делает это почти на каждом этапе разработки.

Данная практика нарушает правила OpenAI, согласно которым созданный ей ИИ не должен использоваться для создания каких-либо моделей искусственного интеллекта, конкурирующих с другими подобным сервисами.

«Все клиенты API должны соблюдать нашу политику использования, чтобы гарантировать, что наша технология используется во благо. Хотя использование ByteDance нашего API было минимальным, мы заблокировали их учетную запись на время дальнейшего расследования. Если мы обнаружим, что использование не соответствует этим требованиям, мы попросим ByteDance внести необходимые изменения или окончательно закроем их учетную запись», — заявили в OpenAI.