Обещать добиться полностью автономного управления транспортными средствами Tesla к концу каждого следующего года стало для главы компании Илона Маска (Elon Musk) недоброй традицией, поскольку нарушать это обещание ему тоже приходится регулярно. Впрочем, Tesla движется в данном направлении, и сотрудникам компании уже стала доступна тестовая версия софта FSD v12, которая приносит важное нововведение — управление машиной почти полностью доверено нейросетям, передает 3dnews.ru.

До сих пор за распознавание тех или иных объектов при обучении систем искусственного интеллекта Tesla отвечали живые люди, они же жёстко программировали алгоритмы поведения машины в тех или иных ситуациях, но теперь, как поясняет Electrek, обновление FSD v12 должно принести ключевое изменение. Управление электромобилями марки при активности бортовых систем помощи водителю возьмут на себя нейронные сети. Они будут сами обучаться распознаванию образов через комплекс бортовых камер, сами принимать решения, опираясь на накопленный опыт и обширную базу данных, которую Tesla собирала долгие годы, обрабатывая видео с бортовых камер всех эксплуатируемых электромобилей.

Илон Маск на этой неделе подтвердил со страниц своей социальной сети X, что обновление FSD v12 начало распространяться среди сотрудников Tesla для расширенного тестирования. До этого доступ к этой версии управляющего программного обеспечения имели только специалисты, непосредственно занятые в его разработке и отладке. Теперь же обновление FSD v12 достанется и тем сотрудникам компании, которые к этой сфере никакого отношения не имеют. Следующим шагом, по имеющемуся опыту, должно стать распространение обновления среди обычных клиентов Tesla, которые участвуют в программе бета-тестирования. Не исключено, что это случится до конца текущего года, и хотя данное событие и не эквивалентно выходу «полного автопилота», в какой-то мере оно его приближает.