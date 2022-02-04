Бюро германской вещательной корпорации Deutsche Welle (DW) в Москве в пятницу, 4 февраля, прекратило работу – после того, как накануне МИД России запретил вещание Deutsche Welle в стране и объявило о лишении её корреспондентов аккредитации.

Об этом сообщает англоязычный сайт DW. Утверждается, что журналисты сдали свои аккредитации для работы в России. Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это необходимо сделать до конца дня 4 февраля. При этом она сказала, что покидать страну журналисты не обязаны.

Российские власти объяснили своё решение ответными мерами после того, как германский медиарегулятор 1 февраля запретил вещание российской государственной корпорации RT на немецком языке в Германии 1 февраля. У российского государственного канала не было лицензии на работу.

Правительство Германии и Евросоюз осудили решение российских властей, назвав его необоснованным и неприемлемым. Официальный представитель Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что работа Deutsche Welle никак не связана с проблемами RT с лицензией. «Такая реакция российских властей, к сожалению, в очередной раз иллюстрирует продолжающиеся нарушения ими свободы СМИ и их неуважение к независимости медиа», – добавил Стано. (svoboda.org)