Израиль предпринимает попытки помешать продолжению работы БАПОР в секторе Газа.

Как сообщает Al Jazeera, об этом заявил руководитель ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини. По его словам, еврейское государство желает сорвать миссию ведомства.

«Имеет место преднамеренная попытка заблокировать нашу операцию и парализовать ее», — отметил Лаззарини.

Он добавил, что вполне возможно агентству придется свернуть свою деятельность в Газе. Лаззарини подчеркнул, что это связано, в частности, с нехваткой топлива у гуманитарной организации, которая оказывает поддержку более чем 800 000 перемещенных лиц в палестинском анклаве.