Правящая партия Грузии, которая обвиняет западные страны и западные фонды в финансировании «революционных настроений», усиливает контроль за грантами, выдаваемыми местным организациям.

В парламент поступили новые инциативы, вслед за принятием уже второй версии закона об иноагентах.

Поправка в ускоренном порядке вносится в закон «О политических объединениях граждан».

Политические партии и отдельные лица, заявляющие о своих предвыборных целях, больше не смогут организовывать лекции, семинары и другие подобные публичные мероприятия при поддержке иностранных организаций. А зарубежные организации не смогут сами организовывать лекции, семинары и другие публичные мероприятия для партий Грузии.

Ранее в «Грузинской мечте» обвинили западные фонды во вмешательстве в выборы через неправительственные организации.

Поправка вносится и в закон «О грантах»

Для получения зарубежных грантов нужно будет разрешение правительства или уполномоченного им лица. Решение будет приниматься в течение 10 дней после заявки. Нарушение — штраф в двойном размере от суммы гранта. Контролировать всё будет Антикоррупционное бюро. Исключения: индивидуальные стипендии на учёбу за границей, индивидуальные гранты для научной работы за пределами Грузии, и гранты международных спортивных ассоциаций. И международным организациям, официально работающим в Грузии, разрешение от правительства на получение зарубежных грантов, получать будет не нужно. (newsgeorgia)