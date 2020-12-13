Британский министр дал высокую оценку возможностям турецких БПЛА

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал высокую оценку возможностям беспилотных летательных аппаратов нового поколения турецкого производства, сообщает Агентство Анадолу.

Выступая на онлайн-дискуссиях Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), Уоллес заявил, что турецкие беспилотники показали свою эффективность, а ударные БПЛА и вовсе стали примером в оборонной сфере.

Британский министр привлек внимание к задействованию турецких БПЛА, в том числе ударных Bayraktar TB2 в Сирии, Ливии и других регионах мира, что позволило обеспечить преимущество на поле боя.

По словам главы британского Минобороны, современные оборонные технологии производства Турции активно используются в мире и уже уничтожили сотни единиц бронетехники и систем ПВО.

Уоллес напомнил, что Турция сделала ставку на развитие отечественных технологий в ответ на ограничение доступа Анкары к ряду международных военных программ.

«Турецкие беспилотники продемонстрировали, что Великобритания уже не лидирует в оборонной сфере», — сказал британский министр.