Иран рассчитывает, что США выберут путь разума и дипломатического урегулирования, но готов ответить на любой силовой сценарий. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы надеемся, что США выберут путь разума и здравого смысла. Однако если они снова пойдут по пути военных решений, мы готовы лучше, чем когда-либо, и предпримем любые необходимые меры для своей защиты. Если же они выберут путь дипломатии, мы к этому также готовы», — отметил глава МИД Ирана на встрече с иностранными послами.

По словам дипломата, политика давления и введение новых ограничений доказали свою полную неэффективность. «В прошлом США потерпели поражение как в войне, так и в дипломатии. Ни военного решения, ни решения, основанного на усилении санкций, не существует», — подчеркнул он.

Глава иранской дипломатии добавил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является «урегулирование путем переговоров, основанное на справедливости и честности, а также достойное дипломатическое решение», которое положит конец «незаконной и несправедливой агрессии» против республики.