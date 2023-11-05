Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для оказания медицинской помощи пострадавшим жителям сектора Газа. Об этом 5 ноября сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Двум турецким судам было предоставлено разрешение на заход в египетские порты. Эти корабли <…>, готовые в любой момент быть развернутыми для перевозки полевых госпиталей и машин скорой помощи, которые Турция хочет отправить в Египет для лечения раненых из Газы», — говорится в сообщении Коджа в соцсети Х (бывш. Twitter), опубликованном по итогам встречи с египетским коллегой Халедом Абдель Гаффаром.

Турецкий министр также добавил, что обе страны продолжают работу по вопросу доставки почти 1 тыс. больных онкологией и находящихся в критическом состоянии раненых через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» в Египет. По словам Коджа, людей будут направлять в Турцию с помощью медицинского судна и машин скорой помощи.

Он также выразил надежду на то, что гуманитарное сотрудничество придаст «дополнительный импульс» отношениям двух стран. (iz.ru)