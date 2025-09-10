Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что альянс проводит полную оценку заявлений Польши об инциденте с дронами. Трансляция велась на YouTube-канале альянса.

«Североатлантический совет собрался сегодня утром и обсудил ситуацию в свете запросов Польши о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Договора НАТО», — сказал он.

4 статья Договора НАТО гласит, что «Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собою всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».