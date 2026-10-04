Ахмед Юсифов одержал победу в своей первой схватке на чемпионате мира по дзюдо, стартовавшем сегодня в Баку.
Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 60 кг азербайджанец победил представителя Монголии Туменжаргала Тувшинтура и продолжил борьбу за медали.
Ранее в этом весе успешно стартовал Балабей Агаев, одолевший украинца Дилшода Ахметова.
В категории до 48 кг Шафаг Гамидова уступила Наташе Разафиндракало из Мадагаскара и завершила выступление. Еще одна представительница Азербайджана Кенюль Алиева встретится с чилийкой Мари Ди Варгас.
Отметим, что ни один из четырех представителей Азербайджана, выступающих в первый день турнира, ранее не завоевывал медалей чемпионата мира.
Схватки проходят на Национальной арене гимнастики в Баку.