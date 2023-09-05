Футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Антони исключили из состава сборной Бразилии на квалификационные матчи к чемпионату мира 2026 года после обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

«В cвязи c фактами, которые cтали доcтоянием общеcтвенноcти в этот понедельник и каcаютcя нападающего «Манчеcтер Юнайтед» Антони, которые необходимо раccледовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, cборной Бразилии и CBF организация cообщает, что cпортcмен выведен из cоcтава cборной Бразилии», — говорится в заявлении.

Вместо игрока «МЮ» в национальную команду вызван Габриэль Жезус из лондонского «Арсенала».

5 сентября бывшая девушка Антони в интервью порталу UOL заявила, что спортсмен неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023-го. Отмечается, что она подала жалобу в полицию. Сам футболист заявил о своей невиновности на своей странице в Instagram.